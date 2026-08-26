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शिमला में सेब के बगीचे में हो रही थी भांग की खेती, 70 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज

शिमला पुलिस ने चिड़गांव क्षेत्र में भांग की खेती का पर्दाफाश किया है. इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ.

भांग के पौधों को नष्ट करती पुलिस
भांग के पौधों को नष्ट करती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 11:47 AM IST

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शिमला: पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के साथ-साथ मादक पदार्थों की अवैध खेती के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस की टीम ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना चिड़गांव और पुलिस थाना झाकड़ी की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं.

पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व विभाग और स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चिड़गांव में छापेमारी की थी. कार्रवाई के दौरान सेब के पेड़ों के बीच लगभग 2 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से उगाए गए 1,240 भांग के पौधे मिले. इस संबंध में 70 वर्षीय योगिंदर सिंह निवासी चिड़गांव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने नियमानुसार 20 पौधों और मिट्टी के नमूने कब्जे में लिए तथा शेष 1,220 पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया. चिड़गांव थाने में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.

धाकगांव में 1,620 भांग के पौधे बरामद कर नष्ट किए

चिड़गांव पुलिस टीम ने एक अन्य मामले में रविवार को अवैध भांग की खेती की सूचना मिलने पर धाकगांव स्थित निजी जमीन पर दबिश दी. मौके पर 1,620 भांग के पौधे अवैध रूप से उगाए हुए पाए गए. पटवारी, वार्ड सदस्य और SDPO रोहड़ू की उपस्थिति में पुलिस ने 20 पौधों को नमूने के रूप में सील किया, जबकि शेष 1,600 पौधों को नष्ट कर दिया. इस मामले में दीवान चंद (46 वर्ष) निवासी चिड़गांव के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

झाकड़ी में नाकेबंदी के दौरान 3.29 ग्राम चिट्टा बरामद

25 अगस्त 2026 को पुलिस थाना झाकड़ी की टीम ने धार गौरा के समीप डोई खड्ड में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की. चेकिंग के दौरान एक वाहन में सवार तीन व्यक्तियों के कब्जे से कुल 3.29 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया.

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