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चिट्टे के नेटवर्क पर शिमला पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 2026 में अब तक 4 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी

शिमला पुलिस लगातार नशा तस्करों और नशे के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है.

CHITTA SEIZED IN SHIMLA
नशे के नेटवर्क पर शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज हो रहा है. पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2026 में अब तक चिट्टा की बरामदगी पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही है. शिमला पुलिस ने इस साल अब तक 4.2 किलो चिट्टा जब्त किया है. आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में 1.9 किलो, 2024 में 1.7 किलो और 2025 में 1.2 किलो चिट्टा बरामद हुआ था. 2026 में चिट्टे की बरामदगी पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है. इस साल पुलिस ने नशे की सप्लाई रोकने के साथ-साथ तस्करी से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचने पर भी फोकस किया है. इसी रणनीति के तहत अलग-अलग मामलों में मुख्य सप्लायरों और नेटवर्क से जुड़े आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई की गई.

हाल में 1.12 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी

नशे के खिलाफ इसी अभियान के दौरान शिमला पुलिस ने हाल ही में करीब 1.120 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी. पुलिस के अनुसार यह वर्ष 2026 में जिले में हेरोइन की बड़ी बरामदगियों में से एक है. कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब इस मामले में नशे की खेप के स्रोत और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की जांच कर रही है.

SHIMLA POLICE CAUGHT CHITTA
2026 में 4.2 किलो चिट्टा जब्त (@SHIMLA-POLICE)

अफीम, चरस और अन्य नशे पर भी कार्रवाई

शिमला पुलिस के अनुसार, इस साल चिट्टे के अलावा 14 किलो अफीम, 15 किलो चरस, 5 किलो से अधिक डोडा पोस्त, 11.6 ग्राम एलएसडी और करीब 60 ग्राम मेथामफेटामाइन भी बरामद किया गया है. इसके अलावा 10 लाख से अधिक अवैध भांग के पौधों को भी बरामद कर नष्ट किया गया है. पुलिस का दावा है कि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन को तोड़ने पर भी काम किया जा रहा है.

एसपी शिमला गौरव सिंह
एसपी शिमला गौरव सिंह (FILE@ETVBHARAT)

एसपी शिमला ने लोगों से की ये अपील

शिमला के एसपी गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. नशा तस्करों पर कार्रवाई के साथ उनके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि उन्हें चिट्टे की तस्करी या किसी अन्य अवैध नशे से जुड़ी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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