नशा मुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 2 जगहों पर निकली चिट्टा सप्लायरों की अवैध जमीन

नशा मुक्त अभियान के तहत हिमाचल पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है.

हिमाचल में नशा मुक्त अभियान (ETV Bharat)
बिलासपुर/शिमला: चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुहिम चला रही है. वहीं, हिमाचल पुलिस भी नशा तस्करों के खिलाफ आए दिन कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में अपराध समीक्षा को लेकर एसपी बिलासपुर संदीप धवल की अध्यक्षता में जिला बिलासपुर के पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में बढ़ते अपराधों, विशेषकर नशा तस्करी पर नियंत्रण और सप्लायरों की संपत्तियों की जांच को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. एसपी ने सभी थाना प्रभारियों से क्राइम की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.

चिट्टा सप्लायरों की निकली अवैध जमीन

एसपी संदीप धवल ने बताया कि, "वर्ष 2025 में बिलासपुर पुलिस द्वारा कुल 1420 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2024 की तुलना में 95 अधिक हैं. पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. नशा मुक्त बिलासपुर अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के मामलों में तेजी से कार्रवाई की गई है. वर्ष 2025 में पुलिस ने 249 एनडीपीएस मामले दर्ज किए, जो वर्ष 2024 की अपेक्षा 53 अधिक हैं. विशेष अभियान के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 472 ग्राम अधिक चिट्टा बरामद किया गया है, जबकि करीब 13 किलो चरस भी पुलिस ने जब्त की है."

पुलिस कर रही संपत्तियों की जांच

एसपी ने कहा कि, नशा तस्करों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी. नशा तस्करी में संलिप्त चिट्टा सप्लायरों की आर्थिक जड़ों पर चोट करने के लिए उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है. अभियान के तहत कुल 84 चिट्टा सप्लायरों की जमीन को चिन्हित कर उसका रिकॉर्ड जिला प्रशासन को भेजा गया था. जांच के दौरान इनमें से दो जगहों पर सप्लायरों की जमीन अवैध यानी सरकारी पाई गई, जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था.

एसपी ने कहा कि, जिन 2 जगहों पर सप्लायरों की जमीन अवैध निकली है, उन पर विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से इन अवैध कब्जों को हटाने और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं. नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी, ताकि जिले को नशा मुक्त बनाने के अभियान को मजबूती मिल सके.

शिमला पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

शिमला जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में चौपाल क्षेत्र में एक व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 811 ग्राम चरस बरामद हुई है, मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिला शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि नशे की रोकथाम और पकड़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. इसी नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस थाना चौपाल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है.

पुलिस थाना चौपाल के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 61 और 85 के तहत पुलिस थाना चौपाल में एक मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है.

