ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा के बाहर पेंशनरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लंबित देनदारियों को लेकर निकाली आक्रोश रैली

शिमला में प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

हिमाचल विधानसभा के बाहर पेंशनरों का प्रदर्शन
हिमाचल विधानसभा के बाहर पेंशनरों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सोमवार को हजारों पेंशनरों ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर शिमला में विशाल आक्रोश रैली निकाली और हिमाचल विधानसभा के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित यह रैली अंबेडकर चौक, चौड़ा मैदान से विधानसभा के मुख्य द्वार तक निकाली गई, जहां पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया. सभा को संबोधित करते हुए सुरेश ठाकुर ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर आर्थिक संकट का हवाला देती है, वहीं दूसरी ओर बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों की अनावश्यक नियुक्तियां कर सरकारी खजाने पर बोझ डाल रही है.

हिमाचल विधानसभा के बाहर पेंशनरों का जोरदार प्रदर्शन
हिमाचल विधानसभा के बाहर पेंशनरों का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि सहायक, उप एवं अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं, जबकि निजी अधिवक्ताओं को भी मामलों के लिए हायर किया जा रहा है. इस कुप्रबंधन का सीधा असर पेंशनरों के भुगतान पर पड़ा है और उनकी ग्रेच्युटी, कम्युटेशन, लीव इनकैशमेंट और छठे वेतन आयोग के एरियर लंबित पड़े हैं.

पेंशनरों ने यह भी बताया कि चिकित्सा बिलों का भुगतान वर्षों से नहीं हुआ है, जबकि कई पेंशनभोगी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. महंगाई भत्ते की 13 प्रतिशत राशि और कई महीनों का एरियर भी अब तक जारी नहीं किया गया है. हिमकेयर जैसी कैशलैस स्वास्थ्य सुविधा से वंचित किए जाने और एचआरटीसी पेंशनरों को समय पर पेंशन न मिलने के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए.

सभा में यह भी मांग उठाई गई कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और पुलिस पेंशनरों के बच्चों को सेना की तर्ज पर सुविधाएं और आरक्षण दिया जाए. साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की बंद पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी की गई.

रैली के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने सरकार की कार्यशैली की कड़ी आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पेंशनरों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. अंत में पेंशनरों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी देनदारियां पूरी नहीं होतीं, उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर टेंशन! विपक्ष ने भी जताया विरोध, जानें क्या बोले राज्य सरकार के मंत्री?

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY
SHIMLA PENSIONERS PROTEST
PENSIONERS DEMAND
PENSIONERS ON SUKHU GOVT
PENSIONERS PROTEST OUTSIDE ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.