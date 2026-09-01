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हिमाचल में पेंशनरों का फूटा गुस्सा, शिमला में सड़कों पर उतरे बुजुर्ग, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों और मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला. प्रदर्शनकारियों ने लंबित डीए (DA/DR) एरियर और संशोधित वेतनमान के बकाये के भुगतान व चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के बिलों के जल्द भुगतान की मांग भी उठाई. ​समिति ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

राज्यस्तरीय धरने के माध्यम से पेंशनरों ने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के साथ लंबित भुगतान जल्द जारी करने का दबाव बनाया. प्रदर्शन के दौरान वाहनों की धरना स्थल से आवाजाही को लेकर पेंशनर्स और पुलिस के बीच बहस भी देखने को मिली. पेंशनर्स का रोष देखकर पुलिसकर्मियों को वाहनों की आवाजाही को रोकना पड़ा और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा.

​हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने पेंशनर्स की भारी उपस्थिति के बीच सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अपनी जवानी इस प्रदेश की सेवा और निर्माण में समर्पित करने वाले इन बुजुर्गों को आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बयानों और वादों पर असंतोष जताते हुए आरोप लगाया कि 13 मई को सचिवालय में हुई बैठक में 31 जुलाई से पहले 40 प्रतिशत अदायगी (ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट और एरियर) देने का जो वादा किया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया और अगस्त में नोटिफिकेशन निकालकर इसे ग्रेडेशन में बांट दिया गया.

उन्होंने चेतावनी दी कि पेंशनर्स अपने अधिकार और अपनी कमाई का हक मांगने आए हैं, भीख मांगने नहीं, और सरकार द्वारा उनके साथ खेली जा रही राजनीतिक चालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने एचआरटीसी (HRTC) और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस (OPS) व समय पर देयकों का लाभ न मिलने पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की.