25 अक्टूबर से जुन्गा में शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल, 15 विदेशी पैराग्लाइडर भी लेंगे हिस्सा

25 से 28 अक्टूबर तक जुन्गा में शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:01 PM IST
शिमला: 25 से 28 अक्टूबर तक शिमला के जुन्गा में तीसरा पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 आयोजित होने वाला है, जिसमें 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर हवा में उड़ते नजर आएंगे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे. जबकि 26 अक्टूबर को नामी रेसलर ग्रेट खली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी.
इस बार पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल में वर्ल्ड चैम्पियन भी इसमें शामिल हो रहे रहे हैं. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों एवं व्यंजनों की प्रदर्शनी व बिक्री और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा जो पहले दूसरे स्थान पर रहेंगे, उन्हें नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.
शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के निदेशक अरुण रावत ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल का शिमला में दो सालों से आयोजन किया जा रहा है. इस बार भी 25 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 देशों के पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं".
उन्होंने कहा कि इस दौरान पैराग्लाइडरों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एसडीआरफ और डॉक्टर की टीमें तैनात रहेगी. पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता को जज करने के नामी जजों को बुलाया गया है. जुन्गा में पैराग्लाइडिंग के लिए काफी अच्छी जगह है. यहां पर 5 मिनट की फ्लाई है और यहां पर पैराग्लाइडिंग करने में काफी लोग भी आते है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
