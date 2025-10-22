ETV Bharat / state

25 अक्टूबर से जुन्गा में शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल, 15 विदेशी पैराग्लाइडर भी लेंगे हिस्सा

शिमला: 25 से 28 अक्टूबर तक शिमला के जुन्गा में तीसरा पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 आयोजित होने वाला है, जिसमें 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर हवा में उड़ते नजर आएंगे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे. जबकि 26 अक्टूबर को नामी रेसलर ग्रेट खली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी.

इस बार पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल में वर्ल्ड चैम्पियन भी इसमें शामिल हो रहे रहे हैं. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों एवं व्यंजनों की प्रदर्शनी व बिक्री और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा जो पहले दूसरे स्थान पर रहेंगे, उन्हें नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.