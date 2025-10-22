ETV Bharat / state

25 अक्टूबर से जुन्गा में शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल, 15 विदेशी पैराग्लाइडर भी लेंगे हिस्सा

25 से 28 अक्टूबर तक जुन्गा में शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होगा.

शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल
शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: 25 से 28 अक्टूबर तक शिमला के जुन्गा में तीसरा पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 आयोजित होने वाला है, जिसमें 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर हवा में उड़ते नजर आएंगे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे. जबकि 26 अक्टूबर को नामी रेसलर ग्रेट खली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी.

इस बार पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल में वर्ल्ड चैम्पियन भी इसमें शामिल हो रहे रहे हैं. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों एवं व्यंजनों की प्रदर्शनी व बिक्री और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा जो पहले दूसरे स्थान पर रहेंगे, उन्हें नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के निदेशक अरुण रावत ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल का शिमला में दो सालों से आयोजन किया जा रहा है. इस बार भी 25 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 देशों के पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं".

उन्होंने कहा कि इस दौरान पैराग्लाइडरों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एसडीआरफ और डॉक्टर की टीमें तैनात रहेगी. पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता को जज करने के नामी जजों को बुलाया गया है. जुन्गा में पैराग्लाइडिंग के लिए काफी अच्छी जगह है. यहां पर 5 मिनट की फ्लाई है और यहां पर पैराग्लाइडिंग करने में काफी लोग भी आते है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

ये भी पढ़ें: लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की संख्या, मनाली में होटल में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी

TAGGED:

SHIMLA FLYING FESTIVAL 2025
पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल
JUNGA PARAGLIDING FLYING FESTIVAL
HIMACHAL ADVENTURE SPORTS
SHIMLA FLYING FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.