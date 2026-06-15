ETV Bharat / state

शिमला के प्रधान-उपप्रधानों को क्यों दिलाई गई दो शपथ? एक शिक्षा मंत्री ने और दूसरी CM सुक्खू ने

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान CM सुक्खू व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ( ETV BHARAT )