शिमला के प्रधान-उपप्रधानों को क्यों दिलाई गई दो शपथ? एक शिक्षा मंत्री ने और दूसरी CM सुक्खू ने
CM सुक्खू का शिमला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आने का कोई प्लान नहीं था. वह अचानक समारोह में पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 6:20 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों ने सोमवार को अपने पद की जिम्मेदारी संभाल ली. शिमला जिले के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राजधानी के ऐतिहासिक पीटरहॉफ परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. हालांकि इस समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को शपथ दिलानी थी, लेकिन कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक पहुंच गए और उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को एक अलग शपथ दिलाई. यही वजह रही कि शिमला के प्रधानों और उप-प्रधानों को दो बार शपथ लेनी पड़ी. पहली शपथ उन्होंने अपने पद और कर्तव्यों को लेकर ली, जबकि दूसरी शपथ मुख्यमंत्री सुक्खू ने 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान को लेकर दिलाई.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ
समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की. उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई हैं और ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है.
अचानक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिमला में आयोजित कार्यक्रम में पहले से आने का तय कार्यक्रम नहीं था. उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वह अचानक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. मुख्यमंत्री ने बताया कि वह पंचायत प्रतिनिधियों को 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' के लिए शपथ दिलाने के उद्देश्य से यहां आए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि इस मुहिम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर पंचायतें नशे के खिलाफ सक्रिय होंगी तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है.
पंचायतों को मिलेगा विकास के लिए 3744 करोड़ का सहयोग
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का लगभग 90 फीसदी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में आता है, इसलिए पंचायतों का मजबूत होना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए करीब 3744 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. इस राशि का इस्तेमाल पंचायतों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है.
निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपये
रोहित ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनावों में निर्विरोध चुनी गई 137 पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके तहत प्रत्येक पंचायत को 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह पहल आपसी सहमति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से स्वच्छता, नशा निवारण, स्वास्थ्य सुविधाओं और पेयजल जैसी मूलभूत जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
27 जून को होगी पंचायतों की पहली बैठक
शपथ ग्रहण के बाद अब सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की पहली बैठक 27 जून को आयोजित की जाएगी. इस बैठक में पंचायतों की विकास योजनाओं और आगामी कार्यों पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर ही दूरदराज क्षेत्रों तक विकास पहुंचाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में फिर जयराम राज? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संकेत से गरमाई सियासत!
ये भी पढ़ें: शहरी निकायों में विधायकों के वोट अधिकार का मामला, AG ने बताई HC के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह