गांव की सरकार के लिए मचा घमासान, शिमला में पहले ही दिन 1620 नामांकन ने बढ़ाया सियासी पारा
शिमला में उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. वार्ड सदस्य के लिए सबसे अधिक 784 नामांकन दाखिल किए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 10:05 AM IST
शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य में लोकतंत्र की गूंज सुनाई देने लगी है. इसमें जिला शिमला में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है. पहले ही दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है. इससे अबकी बार गांव की सरकार बनाने की जंग बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर होने के आसार नजर आने लगे हैं.
नामांकन भरने को कहीं युवा बदलाव के नारे के साथ मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं अनुभवी चेहरे फिर से जनता का भरोसा जीतने की तैयारी में हैं. नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही पंचायत वार्डों में विकास के मुद्दों पर चर्चा तेज हो चुकी है. वहीं, जिला शिमला में पंचायत वार्ड सदस्य, उपप्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सीटों के लिए पहले ही दिन 1620 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है. 3523 पदों पर चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. नामांकन प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवारों की संख्या में और बढ़ेगी, जिससे गांव की सरकार के लिए सियासी रण और भी गर्माएगा.
वार्ड सदस्य के लिए सबसे अधिक नामांकन
गांव की सरकार चुनने के लिए उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सबसे अधिक हलचल पंचायत वार्ड सदस्य पद पर नजर आई, जहां 784 नामांकन दाखिल किए गए हैं. हालांकि जिला में पंचायत वार्ड सदस्य की सबसे अधिक कुल 2405 सीटों पर मतदान होना है. जिला परिषद सीटों के लिए सबसे कम 33 नामांकन प्राप्त हुए हैं. प्रधान पद के लिए भी चुनावी रण सज चुका है और 387 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है. उपप्रधान पद के लिए पहले ही दिन 287 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर मुकाबले को रोचक बना दिया. वहीं, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 129 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं.
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