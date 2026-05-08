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गांव की सरकार के लिए मचा घमासान, शिमला में पहले ही दिन 1620 नामांकन ने बढ़ाया सियासी पारा

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य में लोकतंत्र की गूंज सुनाई देने लगी है. इसमें जिला शिमला में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है. पहले ही दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है. इससे अबकी बार गांव की सरकार बनाने की जंग बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर होने के आसार नजर आने लगे हैं.

नामांकन भरने को कहीं युवा बदलाव के नारे के साथ मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं अनुभवी चेहरे फिर से जनता का भरोसा जीतने की तैयारी में हैं. नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही पंचायत वार्डों में विकास के मुद्दों पर चर्चा तेज हो चुकी है. वहीं, जिला शिमला में पंचायत वार्ड सदस्य, उपप्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सीटों के लिए पहले ही दिन 1620 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है. 3523 पदों पर चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. नामांकन प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवारों की संख्या में और बढ़ेगी, जिससे गांव की सरकार के लिए सियासी रण और भी गर्माएगा.

वार्ड सदस्य के लिए सबसे अधिक नामांकन