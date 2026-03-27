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शिमला में आउटसोर्स कर्मियों का विरोध-प्रदर्शन, सरकार से की जल्द नियमितीकरण की नीति बनाने की मांग

सालों से विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर शिमला में प्रदर्शन किया.

शिमला में आउटसोर्स कर्मियों का विरोध-प्रदर्शन
शिमला में आउटसोर्स कर्मियों का विरोध-प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 5:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में धरना-प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बागवानी विभाग, बिजली बोर्ड, जल शक्ति विभाग सहित कई विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.

आउटसोर्स कर्मचारियों ने का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो नौकरी में स्थायित्व मिला है और न ही उचित वेतन. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में विभिन्न विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने की घटनाओं ने उनके बीच असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है.

कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है. लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें किसी भी समय नौकरी से निकाले जाने का डर बना रहता है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति बनाए और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल रहा उचित वेतन

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्वनी शर्मा ने कहा, 'आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा. वर्तमान में कई कर्मचारियों को महज 13 हजार रुपये के आसपास वेतन मिल रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद कम है. इस आय में परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है, जिससे कर्मचारियों और उनके बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है. आउटसोर्स कर्मचारी अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिलतीं. ऐसे में समान काम के लिए समान वेतन की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है'.

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द ठोस निर्णय लिया जाए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इस प्रदर्शन के चलते चौड़ा मैदान और आसपास के क्षेत्र में कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहा, हालांकि स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही.

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