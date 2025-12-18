ETV Bharat / state

बिना बर्फबारी भी खास है शिमला, 100 साल पुरानी आइस स्केटिंग रिंक बनी पर्यटकों की पहली पसंद

आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग करते पर्यटक ( ETV Bharat )

शिमला: शिमला में बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों को भले ही अभी थोड़ा और सब्र रखना पड़े, लेकिन रोमांच के शौकीनों के लिए मौसम पूरी तरह मेहरबान है. साफ आसमान, सुबह-शाम की कड़ाके की ठंड और गिरता तापमान शिमला की ऐतिहासिक ओपन आइस स्केटिंग रिंक को जमने का पूरा मौका दे रहा है. यही वजह है कि इन दिनों स्केटिंग प्रेमी इस अनोखे अनुभव का जमकर आनंद ले रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और बर्फबारी का इंतजार जारी है. दिन के समय धूप खिली रहती है, जबकि रात और सुबह के वक्त तापमान काफी नीचे चला जाता है. यही मौसम शिमला की ओपन आइस स्केटिंग रिंक के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. रात में जमने वाली प्राकृतिक बर्फ सुबह और शाम स्केटिंग के लिए बेहतरीन सतह तैयार करती है.

13 सेशन पूरे, स्केटिंग का बढ़ता क्रेज अनुकूल मौसम की वजह से इस बार आइस स्केटिंग रिंक 2 दिसंबर से ही आम लोगों के लिए खोल दी गई थी. अब तक यहां 13 स्केटिंग सेशन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी सुबह और शाम के सेशन में स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं. स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बन रहे हैं. एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक आइस रिंक