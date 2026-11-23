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हिमाचल के इस स्कूल में पाकिस्तानी सेना के जनरल पर लगा था जुर्माना, 178 साल पुराना है इसका इतिहास

शिमला: इतिहास के पन्नों को पलटें तो शिमला की पहचान केवल अपनी खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह शहर लंबे समय से शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. ब्रिटिश शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे शिमला में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करती हैं. इनमें यहां के ऐतिहासिक स्कूलों का विशेष स्थान है.

ब्रिटिश दौर से ही शिमला शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल रहा है. शहर में कई ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल हैं, जो 150 साल से भी अधिक पुराना इतिहास समेटे हुए हैं. इन शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकली कई नामचीन हस्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है. समय के साथ शिक्षा के तौर-तरीकों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इन ऐतिहासिक स्कूलों ने अपनी शैक्षणिक विरासत और गुणवत्ता को आज भी कायम रखा है.

आजादी के दौर में राम रक्खा मल ने 1946 में स्कूल की जिम्मेदारी संभाली. वो ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर और स्वतंत्रता के बाद के संक्रमण काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रधानाध्यापकों में शामिल रहे. वर्ष 1948 में पूरन सिंह ने प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाला. स्कूल के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अप्रैल 1976 में आया, जब श्रीमती एस भंडारी ने पहली महिला प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने फरवरी 1981 तक सेवाएं दीं. वर्तमान में पवन कुमार सोनी स्कूल का नेतृत्व कर रहे हैं.

स्कूल में बोर्ड पर लिखे गए हेडमास्टर और प्रिंसीपल के नाम (ETV Bharat)

स्कूल की एक दीवार पर लगा ऐतिहासिक बोर्ड भी अपने आप में खास है. इस पर अक्टूबर 1862 में प्रथम प्रधानाध्यापक एनजे स्टेन्स से लेकर जून 2004 तक के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के नाम दर्ज हैं. वहीं, स्कूल के लंबे इतिहास में अब तक कुल 51 प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य संस्थान की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसमें 44 भारतीय और 7 अंग्रेज थे. एनजे स्टेन्स ने 1862 से 1865 तक स्कूल का नेतृत्व किया. इसके बाद ईजे ओ'कॉनर ने 1865 से 1870 तक जिम्मेदारी संभाली. ब्रिटिश काल में सीबी कारबेरी, एचडब्ल्यू वालिस, जेडब्ल्यू वांटरसी, आर बेकर, टी आर्चड ब्रुक और एजी बुल्ट जैसे अंग्रेज अधिकारी भी प्रधानाध्यापक रहे. खास बात यह रही कि वर्ष 1876 में भगवान सिंह स्कूल के पहले भारतीय प्रधानाध्यापक बने. इसके बाद भारतीय शिक्षाविदों की भागीदारी लगातार बढ़ी.

लालपानी स्कूल की विरासत केवल इसकी इमारत तक सीमित नहीं है. यहां का पुस्तकालय भी इतिहास का अनमोल खजाना समेटे हुए है. स्कूल में आज भी वर्ष 1884 में प्रकाशित पुस्तकें सुरक्षित रखी गई हैं. इनमें लंदन, पटियाला, लाहौर और बंबई से प्रकाशित पुस्तकें शामिल हैं. अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं की करीब 1500 पुस्तकें पुस्तकालय में संरक्षित हैं. ये पुस्तकें उस दौर की शिक्षा व्यवस्था, साहित्य और सामाजिक परिस्थितियों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. आज के डिजिटल दौर में भी इन पुस्तकों का सुरक्षित रहना स्कूल की ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ाता है.

स्कूल की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसका ऐतिहासिक परिसर शामिल है. वर्तमान ऐतिहासिक इमारत का अधिकांश निर्माण करीब 1880 के आसपास हुआ था. एंग्लो-इंडियन वास्तुकला की झलक लिए इस भवन में ब्रिटिशकालीन निर्माण शैली और स्थानीय कारीगरों की शिल्पकला का सुंदर संगम देखने को मिलता है. पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, मेहराबदार गलियारे, ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां और पहाड़ियों की ओर खुलते दृश्य इस भवन को विशिष्ट बनाते हैं. समय के साथ लकड़ी में घिसावट जरूर आई है, लेकिन इमारत का ऐतिहासिक आकर्षण आज भी बरकरार है. यहां से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है मानो शिमला के पुराने दौर में लौट आए हों. इसकी दीवारें और गलियारे उन हजारों विद्यार्थियों की यादों को समेटे हुए हैं, जिन्होंने इन कमरों में बैठकर शिक्षा हासिल की.

1880 के आसपास बनी इमारत, लकड़ी की सीढ़ियों में नजर आता है इतिहास

अब इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से भी संबद्धता मिली है. इस तरह करीब 178 वर्षों का सफर तय कर चुका यह स्कूल अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी आगे बढ़ रहा है.

लालपानी स्कूल की स्थापना वर्ष 1848 में हुई थी. शुरुआती दौर में इसे म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल, शिमला के नाम से जाना जाता था. ब्रिटिश शासन के दौरान नगर प्रशासन की देखरेख में शुरू हुए इस संस्थान का उद्देश्य शहर में शिक्षा को बढ़ावा देना था. वर्ष 1903 में इसका नाम बदलकर मिडिल डिपार्टमेंट म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल कर दिया गया. समय के साथ स्कूल का शैक्षणिक स्वरूप, पाठ्यक्रम और सुविधाएं विकसित होती गईं. हिमाचल प्रदेश के गठन और राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थापना के बाद यह विद्यालय राज्य बोर्ड से संबद्ध रहा.

आज से करीब 178 साल पहले, जब देश के अधिकांश हिस्सों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरुआती दौर में था, उस समय शिमला में एक ऐसा स्कूल स्थापित हो चुका था, जिसने कई पीढ़ियों को शिक्षा देने के साथ शहर की बौद्धिक और सांस्कृतिक पहचान को भी आकार दिया. ये स्कूल है राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी, जिसे शिमला का सबसे पुराना सरकारी स्कूल माना जाता है. इसकी पहचान केवल एक शिक्षण संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि ब्रिटिशकालीन इतिहास, औपनिवेशिक वास्तुकला, दुर्लभ पुस्तकों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और देश-विदेश में पहचान बनाने वाले पूर्व विद्यार्थियों से भी जुड़ी है.

1927 की शील्ड और सौ साल पुरानी घंटी भी है खास

स्कूल में संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरों में वर्ष 1927 में प्रदान की गई ट्रेड्समेन्स स्कूल शील्ड भी शामिल है. चांदी के भेड़िये और 14वें मिलिंगटन पैक के प्रतीक चिह्न से सजी यह शील्ड औपनिवेशिक दौर की अंतर-विद्यालयीय प्रतियोगिताओं और उपलब्धियों की याद दिलाती है. इसके अलावा स्कूल में करीब सौ साल पुरानी घंटी आज भी यहां मौजद है, हालांकि अब इस्तेमाल में नहीं आती.नक्काशीदार लकड़ी के बीम, पुराने दस्तावेज और ऐतिहासिक पुरस्कार इस संस्थान के अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं.

100 साल पुरानी स्कूल की घंटी (ETV Bharat)

दो आने का जुर्माना भरने वाला छात्र बना पाकिस्तान का सैन्य शासक

इस स्कूल की कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय एक ऐसे विद्यार्थी से जुड़ा है, जिस पर कभी स्कूल से बिना अनुमति चले जाने पर महज दो आने का जुर्माना लगाया गया था. किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही विद्यार्थी आगे चलकर पाकिस्तान का सैन्य शासक बनेगा. यह छात्र था मुहम्मद जिया-उल-हक. 3 अप्रैल 1939 को दसवीं कक्षा में पढ़ रहे जिया-उल-हक स्कूल से बिना अनुमति चले गए थे. स्कूल के अनुशासनात्मक नियमों के तहत दो आने का जुर्माना लगाया गया. समय बदला,

देश का विभाजन हुआ और जिया-उल-हक पाकिस्तान गए. वर्ष 1977 में सैन्य तख्तापलट के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता संभाली और वहां के राष्ट्रपति बने. उनका शासन पाकिस्तान के इतिहास के सबसे विवादास्पद सैन्य शासन काल में गिना जाता है.

लकड़ी से बनी स्कूल की इमारत (ETV Bharat)

स्कूल से जुड़ी जानकारी के अनुसार, जीवन के अंतिम वर्षों में जिया-उल-हक ने अपने पुराने स्कूल को दोबारा देखने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी. 17 अगस्त 1988 को विमान दुर्घटना में हक की मृत्यु हो गई. एक छोटी-सी अनुशासनात्मक घटना से शुरू हुई यह कहानी आज लालपानी स्कूल के इतिहास का बेहद रोचक हिस्सा बन चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देविंदर प्रताप वधवा भी रहे छात्र

लालपानी स्कूल की पहचान इसके प्रतिष्ठित पूर्व विद्यार्थियों से भी जुड़ी है. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देविंदर प्रताप वधवा भी इसी ऐतिहासिक स्कूल के छात्र रहे हैं.वर्ष 2012-13 में शिमला के आधिकारिक दौरे के दौरान उन्होंने अपने पुराने स्कूल पहुंचकर बचपन की यादें ताजा की थीं. खास बात यह रही कि वे अपने पुराने रास्ते से पैदल स्कूल पहुंचे. उस दौरान बारिश हो रही थी और वे भीगते हुए अपने स्कूल के दिनों को याद करते रहे.

स्कूल में उनके आगमन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. स्कूल के शिक्षक पवन ठाकुर के अनुसार, यह स्कूल के लिए बेहद गौरवपूर्ण और यादगार क्षण था. न्यायमूर्ति वधवा ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया और अपने अनुभव साझा किए. इसी दौरान उन्होंने स्कूल को को-एजुकेशन संस्थान बनाने की बात भी कही थी. खास बात यह है कि आज स्कूल में छात्राओं ने भी दाखिला लेना शुरू कर दिया है. एक साल में 30 से अधिक छात्राओं ने प्रवेश लिया है और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

स्कूल की दीवार पर लगी तस्वीर (ETV Bharat)

पूर्व छात्र ने एक साल की मेहनत से खोज निकाला स्कूल का इतिहास

लालपानी स्कूल की ऐतिहासिक पहचान को सामने लाने में इसके पूर्व छात्र पीयूष कश्यप का भी अहम योगदान रहा है. रोटरी क्लब ऑफ शिमला की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के इतिहास पर प्रोजेक्ट तैयार करने का अवसर मिला तो पीयूष ने इसे चुनौती के रूप में लिया.

उन्होंने करीब एक साल तक मेहनत कर स्कूल से जुड़े पुराने दस्तावेज, ऐतिहासिक साक्ष्य और जानकारियां जुटाईं. इस दौरान संबंधित विभागों से भी रिकॉर्ड हासिल किए. सरकारी स्कूल के सीमित संसाधनों और दस्तावेज जुटाने में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा. प्रतियोगिता में उन्होंने शहर के नामी कॉन्वेंट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया और अपने स्कूल को भी गौरवान्वित किया.

ईटीवी भारत से बातचीत में पीयूष ने बताया कि 'मुझे शुरू से ही इतिहास में रुचि रही है. रोटरी क्लब की प्रतियोगिता ने अपने ही स्कूल के इतिहास को जानने और उसे सामने लाने का अवसर दिया. एक स्कूली छात्र के रूप में संबंधित विभागों से दस्तावेज हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन एक शिक्षक के सहयोग और प्रोत्साहन से इस काम को पूरा कर पाए.'

लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताब (ETV Bharat)

स्कूल में म्यूजियम और हेरिटेज क्लब बनाने की तैयारी

करीब 178 साल पुराने इस ऐतिहासिक संस्थान की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए स्कूल के शिक्षक भी प्रयासरत हैं. स्कूल की वाइस प्रिंसिपल डिंपल सूद, लेक्चरर पवन ठाकुर, प्रकाश शर्मा और अदिति सूद इस दिशा में सराहनीय पहल कर रहे हैं.

ईटीवी भारत से बातचीत में वाइस प्रिंसिपल डिंपल सूद ने बताया कि 'लालपानी स्कूल केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि शिमला की ऐतिहासिक धरोहर है. इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और इसकी मूल वास्तुकला एवं बनावट को संरक्षित रखना प्राथमिकता है.'

डिंपल सूद ने कहा कि स्कूल में म्यूजियम और हेरिटेज क्लब बनाने की योजना पर विचार किया जा सकता है. इसमें पुराने ऐतिहासिक फोटो, पुरस्कार, दस्तावेज और अन्य धरोहरों को सुरक्षित रखा जाएगा. इसके साथ ही स्कूल के पुराने रिकॉर्ड और पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों का डिजिटलीकरण भी जरूरी है, ताकि यह ऐतिहासिक सामग्री भविष्य में भी सुरक्षित रह सके और शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो.

स्कूल की लाइब्रेरी में रखी एक पुरानी तस्वीर (ETV Bharat)

दो सदियों की दहलीज पर खड़ा है लालपानी स्कूल

लालपानी स्कूल की कहानी केवल जिया-उल-हक पर लगे दो आने के जुर्माने, पुराने प्रधानाध्यापकों या ब्रिटिशकालीन इमारत तक सीमित नहीं है. यह शिमला में सार्वजनिक शिक्षा के विकास, बदलते सामाजिक परिवेश और पीढ़ियों के संघर्ष एवं सपनों की कहानी है. एक समय था जब यहां शिक्षा की शुरुआत म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल के रूप में हुई थी. आज वही संस्थान आधुनिक शिक्षा प्रणाली और सीबीएसई से जुड़कर आगे बढ़ रहा है. इसकी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, 1884 की पुस्तकें, ऐतिहासिक शील्ड और दीवार पर दर्ज प्रधानाध्यापकों के नाम इस बात के गवाह हैं कि समय के साथ संस्थान बदलता रहा, लेकिन इसकी विरासत कायम रही.

स्कूल के छात्र गौरव राज पांडे ने बताया कि 'इतने ऐतिहासिक संस्थान में पढ़ना हमारे लिए गर्व की बात है. यहां से कई बड़ी हस्तियां शिक्षा हासिल कर निकली हैं, जो वर्तमान विद्यार्थियों को भी जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती हैं.'

स्कूल में लगी प्रमुख हस्तियों की तस्वीरें (ETV Bharat)

शिमला के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ऐतिहासिक इमारत, पुस्तकालय और दस्तावेजों को केवल पुरानी यादों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इन्हें व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाए. म्यूजियम, हेरिटेज क्लब और डिजिटलीकरण जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.

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