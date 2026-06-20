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एनजेडसी की बैठक में हिमाचल सरकार ने रखा अपना पक्ष, बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य और चंडीगढ़ में हिस्सेदारी पर जोर

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा ( ETV Bharat उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा )

शिमला: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् (एनजेडसी) की स्थायी समिति की 22वीं बैठक शुक्रवार को शिमला में आयोजित हुई, जिसमें सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े विभिन्न अंतर्राज्यीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव केके पंत ने की.

बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. हिमाचल के मुख्य सचिव केके पंत ने कहा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् से जुड़े राज्यों के समक्ष कई समान चुनौतियां और अवसर हैं. उन्होंने जल संसाधनों की साझेदारी, साइबर अपराध, शहरी आवास और अन्य साझा विषयों पर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक के दौरान जल हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, नदी जल साझेदारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि सहभागी राज्य इन मुद्दों के समाधान के लिए व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैठक में अपने प्रमुख मुद्दे भी उठाए. इनमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति का मामला प्रमुख रहा. राज्य सरकार ने परियोजना में हिमाचल की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का हवाला देते हुए इस विषय पर विस्तृत चर्चा की. इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर-52 में हिमाचल सदन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया गया.