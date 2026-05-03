ETV Bharat / state

शिमला में NEET परीक्षा का सफल आयोजन: 9 केंद्रों पर 3644 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, 94 रहे अनुपस्थित

शिमला: देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट' (NEET-UG) का रविवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शांतिपूर्ण और सफल आयोजन हुआ. शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 9 परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्रों ने डॉक्टर बनने के अपने सपने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया.

प्रशासन द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शिमला जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 3738 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण करवाया था. परीक्षा के दौरान उत्साह का माहौल देखा गया, जिसमें से 3644 परीक्षार्थी उपस्थित रहे. हालांकि, 94 उम्मीदवारों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ दी. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. उन्होंने कहा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग के समन्वय से परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हुई.

इन केंद्रों पर हुई परीक्षा

छात्रों की सुविधा और सुचारू संचालन के लिए शिमला के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था.