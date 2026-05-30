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​नवोदय स्कूल के टीचर को 12 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में 7 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को कड़े कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पूर्व टीचर रवि कांत झा (उम्र-46, निवासी-मध्य प्रदेश) को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

क्लास में की थी घिनौनी हरकत

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दोषी रवि कांत झा जवाहर नवोदय विद्यालय (ठियोग) में कला (Arts) का शिक्षक था. साल 2024 में स्कूल में आर्ट्स पीरियड के दौरान उसने अलग-अलग दिनों में 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी की थी. दोषी ने बुरी नीयत से छात्राओं के शरीर को गलत तरीके से छुआ था.

​इस घिनौनी हरकत से परेशान होकर सभी पीड़ित छात्राओं ने हिम्मत दिखाई और इसकी सूचना स्कूल की काउंसलिंग टीचर को दी. मामला सामने आते ही स्कूल प्रबंधन (School Authorities) ने तुरंत तत्परता दिखाई और इसकी लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी. पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था.