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शिमला में घर के आकार के हिसाब से लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, 100 वर्ग मीटर के बाद बढ़ेगी दरें

शिमला: नगर निगम शिमला ने ‘शिमला नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्सेशन 2026’ का ड्राफ्ट तैयार किया है. प्रस्तावित संशोधन के तहत स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर की दरें स्लैब के आधार पर तय की जाएंगी. अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं.

नगर निगम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 395 के प्रावधानों के तहत ये संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम इन संशोधनों पर विचार करेगा. निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को अंतिम रूप देने से पहले निगम द्वारा विचार में लिया जाएगा. प्रस्तावित बदलाव के तहत अपने मकान में रहने वालों से संपत्ति कर तय स्लैब के अनुसार लिया जाएगा.

ए-ज़ोन: 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के रेटेबल वैल्यू पर 3 प्रतिशत सालाना टैक्स.

100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर रेटेबल वैल्यू का 6 प्रतिशत सालाना टैक्स.

बी-ज़ोन: 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र पर 2 प्रतिशत सालाना टैक्स.

100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर 4 प्रतिशत सालाना टैक्स.