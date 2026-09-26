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'अंतिम सांसें' गिन रही शिमला में बनी अंग्रेजों के जमाने की ये लैब, 1851 में हुई थी इसकी शुरुआत

"एमसी लैब सालों से स्थानीय लोगों को कम दरों पर जांच की सुविधा देती आ रही है. लैब को सुचारू रखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने लगातार प्रयास किए हैं. लैब को पूरी तरह कंप्यूटराइज करने के साथ आधुनिक जांच मशीनें भी स्थापित की गई हैं. स्टाफ की कमी के कारण लैब लंबे समय से बंद है." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

ऐतिहासिक टाउन हॉल के जीर्णोद्धार के दौरान नगर निगम कार्यालय को शिफ्ट किया गया. इसके बाद नगर निगम की इस ऐतिहासिक लैब को रिज मैदान में घोड़ा स्टेट के नीचे स्थानांतरित कर दिया गया. यहां सीलन और उचित रखरखाव के अभाव में लैब का काफी सामान खराब हो गया. लैब के सुचारू रूप से संचालित न होने के कारण जांच करवाने वाले लोगों की संख्या भी लगातार कम होती गई. टाउन हॉल के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने के बाद मामला अदालत में पहुंच गया और लैब को दोबारा टाउन हॉल में जगह नहीं मिल सकी. नगर निगम ने इसे फिर से शुरू करने के लिए कई बार बजट में प्रावधान किए, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों के चलते मामला सालों तक लटका रहा.

शिमला नगर पालिका की स्थापना दिसंबर 1851 में हुई थी. ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण शहर में कई नागरिक और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की गईं. इसी दौर में नगर प्रशासन की अपनी पैथोलॉजी लैब भी स्थापित की गई थी. यह लैब स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े परीक्षणों के लिए इस्तेमाल होती रही और लंबे समय तक शहर के लोगों को कम दरों पर जांच की सुविधा देती रही.

शिमला: अंग्रेजों के दौर से शिमला शहर को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली नगर निगम की ऐतिहासिक म्युनिसिपल लैब आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. कभी सरकारी अस्पतालों के बाद शहरवासियों को रूटीन टेस्ट की सुविधा देने वाली यह लैब अब बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी के कारण गुमनामी के कगार पर पहुंच गई है. करीब छह महीने से लैब में ताला लगा है और लाखों रुपयों की लागत से खरीदी गई आधुनिक मशीनें बिना इस्तेमाल के कबाड़ होने की स्थिति में हैं.

2022 में आधुनिक रूप में हुई थी शुरुआत

नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग और सस्ती स्वास्थ्य जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नगर निगम ने साल 2022 में लैब को आधुनिक रूप में दोबारा शुरू किया. यहां करीब 24 तरह के टेस्ट कम दरों पर किए जाने लगे, ताकि शहर के लोगों को छोटे-छोटे टेस्ट के लिए आईजीएमसी के चक्कर न काटने पड़ें. लैब को कंप्यूटराइज किया गया और आधुनिक जांच मशीनें भी स्थापित की गईं. लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद अब स्टाफ की कमी के कारण यह सुविधा फिर बंद हो गई है.

वरिष्ठ नागरिकों के घर से सैंपल लेने की योजना भी ठप

मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं और निजी लैब से प्रतिस्पर्धा के बीच नगर निगम के सामने सस्ती दरों पर जांच सुविधा बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया. निजी लैब की तरह घर से सैंपल लेने की सुविधा नहीं होने के कारण भी एमसी लैब पीछे रह गई. इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने हेल्पएज इंडिया के सहयोग से साल 2024 में 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के घर जाकर ब्लड सैंपल कलेक्शन की योजना शुरू की थी. योजना के तहत घर से सैंपल लेकर जांच नगर निगम की लैब में की जानी थी, लेकिन लैब में स्टाफ की कमी के चलते यह योजना भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है.

चीफ टेक्नीशियन की रिटायरमेंट के बाद नहीं हुई नियुक्ति

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि लैब में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कई बार प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं. लैब के मुख्य तकनीशियन की रिटायरमेंट होने के बाद से यहां पर नई नियुक्ति नहीं हो सकी है. इसके चलते आधुनिक मशीनें और संसाधन होने के बावजूद लैब का संचालन बंद है.

मेयर सुरेंद्र चौहान (File Photo)

एनजीओ को आउटसोर्स करने की तैयारी

स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझ रहे नगर निगम ने अब ऐतिहासिक लैब को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है. इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली किसी एनजीओ को लैब संचालन की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है. एनजीओ अपने स्टाफ के साथ लैब चलाएगी. हालांकि, आउटसोर्सिंग की राह भी आसान नहीं है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी या एनजीओ के हाथों में संचालन जाने के बाद स्थानीय लोगों को कम दरों पर जांच की सुविधा किस तरह उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके अलावा शहर में पहले से काम कर रही निजी डायग्नोस्टिक कंपनियों के बीच नगर निगम की लैब को दोबारा स्थापित करना भी बड़ी चुनौती होगी.

"इस ऐतिहासिक सुविधा को बचाने और दोबारा सुचारू करने के लिए इसे एनजीओ को आउटसोर्स करने की योजना है. एनजीओ अपने स्टाफ के साथ लैब का संचालन करेगी. लैब में सभी टेस्ट आईजीएमसी की दरों के समान रखे जाएंगे, ताकि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और उन्हें कम कीमत पर जांच की सुविधा मिल सके." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

इतिहास बनने की कगार पर लैब

नगर निगम की यह ऐतिहासिक लैब कभी शिमला के लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य जांच का महत्वपूर्ण केंद्र थी. अब स्थिति यह है कि लाखों रुपयों की मशीनें मौजूद हैं, लैब को कंप्यूटराइज किया जा चुका है, लेकिन जांच करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है. ऐसे में ब्रिटिश दौर की यह विरासत आधुनिक संसाधनों के बावजूद खुद इतिहास बनने की कगार पर पहुंच गई है.