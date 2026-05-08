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नगर निगम शिमला के डिप्टी कंट्रोलर की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

नगर निगम शिमला के डिप्टी कंट्रोलर की संदिग्ध मौत ( SHIMLA POLICE )

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. नगर निगम शिमला में डिप्टी कंट्रोलर के पद पर कार्यरत रामेश्वर शर्मा शुक्रवार को अपने घर में फंदे से लटके मिले. पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है. घटना के बाद नगर निगम प्रशासन और उनके सहकर्मियों में शोक की लहर है.

ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे अधिकारी

जानकारी के अनुसार, रामेश्वर शर्मा शुक्रवार सुबह सामान्य दिनों की तरह नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे. सहकर्मियों के मुताबिक वह पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहे थे और किसी प्रकार के तनाव में नहीं लग रहे थे. दोपहर बाद उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और गांव जाने की बात कहकर कार्यालय से निकल गए.

बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने उन्हें कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा. इसके बाद परिजन उन्हें तुरंत उपचार के लिए IGMC शिमला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस शुरुआती जांच के आधार पर मामले को संदिग्ध आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच