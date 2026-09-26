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बिना अनुमति के ही शिमला नगर निगम ने बना डाले 'सात अजूबे', अब तलाश रहे ठिकाना, जंग खा रही लाखों की कलाकृतियां

शिमला: अगर आप किसी शहर में कोई निर्माण या घर बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको नगर निगम से नक्शा पास करवाना होता है, वरना आपको निर्माण करने की अनुमति नहीं मिलेगी. लेकिन शिमला नगर निगम का कमाल देखिए, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन करता है. उसने खुद स्टेट हेरिटेज कमेटी से बिना परमिशन लिए लाखों का 'सात अजूबा' बना डाला. वहीं, जब लोहे के कबाड़ से बनी इन अजूबों को शिमला रिज और माल रोड में लगाने की परमिशन नहीं मिली तो, अब निगम नए जगह की तलाश कर रहा है.

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड पर कबाड़ के लोहे से तैयार किए गए ‘सात अजूबे’ लगाने की नगर निगम की योजना को बड़ा झटका लगा है. हेरिटेज जोन में कलाकृतियां स्थापित करने से पहले जरूरी अनुमति नहीं लेने पर स्टेट हेरिटेज कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. अब नगर निगम को इन कलाकृतियों के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशना होगा.

कबाड़ के लोहे से तैयार कलाकृति (ETV Bharat)

कबाड़ के लोहे से बना 'सात अजूबा'

नगर निगम ने शहर से निकलने वाले कबाड़ के लोहे का इस्तेमाल कर सात अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार करवाई हैं. योजना के तहत इन्हें रिज और माल रोड के आसपास स्थापित कर सेल्फी प्वाइंट और आकर्षण का नया केंद्र विकसित करने की तैयारी थी. निगम की ओर से कुछ कलाकृतियां माल रोड पर रख भी दी गई थीं और इन्हें स्थापित करने के लिए आधार तैयार किया जा रहा था. लेकिन हेरिटेज जोन में काम शुरू करने से पहले हेरिटेज कमेटी की अनुमति नहीं लिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, महीनों से कबाड़ से बनीं कलाकृतियां अब दोबारा कबाड़ बनती जा रही है.

पहले काम शुरू, बाद में मांगी मंजूरी

रिज मैदान और माल रोड शिमला के महत्वपूर्ण हेरिटेज क्षेत्र में आते हैं. ऐसे क्षेत्रों में किसी नए निर्माण, संरचना या बदलाव से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्टेट हेरिटेज कमेटी से अनुमति लेना जरूरी होता है. बावजूद इसके, नगर निगम ने सात अजूबों की कलाकृतियां तैयार करवाने और उन्हें माल रोड पर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी. जब विरोध हुआ तो काम रोककर निगम ने हेरिटेज कमेटी से अनुमति मांगी. हाल ही में हुई बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समिति ने रिज और माल रोड जैसे भीड़भाड़ वाले हेरिटेज क्षेत्र में इन कलाकृतियों को लगाने की अनुमति नहीं दी.

समिति बोली- कोर एरिया से बाहर लगाएं