बिना अनुमति के ही शिमला नगर निगम ने बना डाले 'सात अजूबे', अब तलाश रहे ठिकाना, जंग खा रही लाखों की कलाकृतियां
स्टेट हेरिटेज कमेटी ने शिमला के रिज-माल रोड में कबाड़ के लोहे से तैयार किए गए ‘सात अजूबे’ की स्थापना लगाई रोक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 8:01 PM IST
शिमला: अगर आप किसी शहर में कोई निर्माण या घर बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको नगर निगम से नक्शा पास करवाना होता है, वरना आपको निर्माण करने की अनुमति नहीं मिलेगी. लेकिन शिमला नगर निगम का कमाल देखिए, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन करता है. उसने खुद स्टेट हेरिटेज कमेटी से बिना परमिशन लिए लाखों का 'सात अजूबा' बना डाला. वहीं, जब लोहे के कबाड़ से बनी इन अजूबों को शिमला रिज और माल रोड में लगाने की परमिशन नहीं मिली तो, अब निगम नए जगह की तलाश कर रहा है.
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड पर कबाड़ के लोहे से तैयार किए गए ‘सात अजूबे’ लगाने की नगर निगम की योजना को बड़ा झटका लगा है. हेरिटेज जोन में कलाकृतियां स्थापित करने से पहले जरूरी अनुमति नहीं लेने पर स्टेट हेरिटेज कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. अब नगर निगम को इन कलाकृतियों के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशना होगा.
कबाड़ के लोहे से बना 'सात अजूबा'
नगर निगम ने शहर से निकलने वाले कबाड़ के लोहे का इस्तेमाल कर सात अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार करवाई हैं. योजना के तहत इन्हें रिज और माल रोड के आसपास स्थापित कर सेल्फी प्वाइंट और आकर्षण का नया केंद्र विकसित करने की तैयारी थी. निगम की ओर से कुछ कलाकृतियां माल रोड पर रख भी दी गई थीं और इन्हें स्थापित करने के लिए आधार तैयार किया जा रहा था. लेकिन हेरिटेज जोन में काम शुरू करने से पहले हेरिटेज कमेटी की अनुमति नहीं लिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, महीनों से कबाड़ से बनीं कलाकृतियां अब दोबारा कबाड़ बनती जा रही है.
पहले काम शुरू, बाद में मांगी मंजूरी
रिज मैदान और माल रोड शिमला के महत्वपूर्ण हेरिटेज क्षेत्र में आते हैं. ऐसे क्षेत्रों में किसी नए निर्माण, संरचना या बदलाव से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्टेट हेरिटेज कमेटी से अनुमति लेना जरूरी होता है. बावजूद इसके, नगर निगम ने सात अजूबों की कलाकृतियां तैयार करवाने और उन्हें माल रोड पर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी. जब विरोध हुआ तो काम रोककर निगम ने हेरिटेज कमेटी से अनुमति मांगी. हाल ही में हुई बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समिति ने रिज और माल रोड जैसे भीड़भाड़ वाले हेरिटेज क्षेत्र में इन कलाकृतियों को लगाने की अनुमति नहीं दी.
समिति बोली- कोर एरिया से बाहर लगाएं
नगर निगम के अनुसार शिमला के सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए आकर्षण विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है. इन कलाकृतियों को शहर से निकलने वाले लोहे के कबाड़ से तैयार किया गया है. समिति के सदस्यों ने योजना के उद्देश्य पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इनके लिए रिज और माल रोड का स्थान उपयुक्त नहीं माना.
हेरिटेज समिति सदस्य एवं इतिहासकार राजा भसीन ने सुझाव दिया कि इन कलाकृतियों को शहर की सात पहाड़ियों या अन्य उपनगरों में स्थापित किया जा सकता है. समिति के अन्य सदस्यों ने भी इन्हें कोर एरिया से बाहर लगाने पर सहमति जताई.
प्रोजेक्ट पर ₹25 से ₹30 लाख खर्च
शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "सात अजूबों की कलाकृतियां दिल्ली की एक कंपनी ने तैयार की हैं. नगर निगम की ओर से कंपनी को कलाकृतियों के लिए कबाड़ का लोहा उपलब्ध करवाया गया, जबकि कुछ सामग्री कंपनी की ओर से भी लगाई गई. अभी नगर निगम की ओर से इन कलाकृतियों के लिए कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है. भुगतान नगर निगम के फंड से किया जाना है और यह राशि प्रति वर्ग फुट के हिसाब से तय होगी. अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 से 30 लाख रुपये खर्च आने की संभावना है".
ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जब रिज और माल रोड पर इन कलाकृतियों को लगाने की अनुमति ही नहीं मिली, तो प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले जरूरी हेरिटेज मंजूरी क्यों नहीं ली गई? साथ ही, अब तक तैयार करवाई गई कलाकृतियों, उन्हें तैयार करने में इस्तेमाल सामग्री और आगे की शिफ्टिंग पर होने वाले खर्च का हिसाब किस तरह तय होगा?
नए स्थानों की तलाश, ढली और बालूगंज पर नजर
हेरिटेज कमेटी से रिज और माल रोड पर अनुमति नहीं मिलने के बाद नगर निगम अब नए स्थान तलाश रहा है. निगम के अनुसार ढल्ली चौक और बालूगंज एमएलए चौक जैसे स्थानों पर इन्हें लगाने की संभावना देखी जा रही है. महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "कलाकृतियों को आकर्षक बनाने के लिए इनके आसपास रोशनी की व्यवस्था भी की जानी है. इसलिए ऐसी जगह का चयन किया जाएगा, जहां पर्याप्त स्थान के साथ सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था हो".
भाजपा पार्षद उठा चुके हैं सवाल
सात अजूबों की योजना को लेकर भाजपा पार्षद भी नगर निगम पर सवाल उठा चुके हैं. भाजपा पार्षदों का आरोप था कि सदन की मंजूरी के बिना ही योजना पर काम शुरू किया गया. अब हेरिटेज कमेटी की ओर से रिज और माल रोड पर स्थापना की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद प्रोजेक्ट की प्रक्रिया और खर्च को लेकर सवाल और बढ़ गए हैं.
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