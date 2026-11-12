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बैंक जा रहे शख्स से नोटों का बंडल ले उड़ा बंदर, पेड़ पर चढ़कर हवा में उड़ाए ₹81,800, नीचे बटोरते रहे लोग

शिमला में बंदर पैसे लेकर पेड़ पर चढ़ा ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला के डीसी ऑफिस परिसर में एक बंदर ने ऐसी उछलकूद मचाई कि देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दरअसल, शिमला में एक शख्स नोटों की गड्डी लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था. इस दौरान रास्ते में एक बंदर उसकी जेब से 81,800 रुपये का नोटों का बंडल लेकर फरार हो गया और पलक झपकते ही सीधे पेड़ पर जा चढ़ा. अचानक नोटों का बंडल गायब होता देख व्यक्ति परेशान हो गया.

वहीं, इसके बाद बंदर का अनोखा 'नोटों वाला खेल' शुरू हो गया. पेड़ पर बैठकर बंदर पैकेट से नोट निकालता रहा और नीचे फेंकता रहा. नोटों की बारिश देखकर मौके पर कई लोग इक्कठा हो गए. देखते ही देखते हजारों रुपये पेड़ के नीचे बिखर गए. वहीं, अपनी मेहनत की कमाई को हवा में उड़ता देख व्यक्ति के होश उड़ गए.