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बैंक जा रहे शख्स से नोटों का बंडल ले उड़ा बंदर, पेड़ पर चढ़कर हवा में उड़ाए ₹81,800, नीचे बटोरते रहे लोग

शिमला में बंदरों का आतंक कायम है. आज एक शख्स को फिर से एक बंदर ने खूब छकाया. बंदर रुपयों का बंडल लेकर भाग गया.

शिमला में बंदर पैसे लेकर पेड़ पर चढ़ा
शिमला में बंदर पैसे लेकर पेड़ पर चढ़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : November 12, 2026 at 4:21 PM IST

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शिमला: राजधानी शिमला के डीसी ऑफिस परिसर में एक बंदर ने ऐसी उछलकूद मचाई कि देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दरअसल, शिमला में एक शख्स नोटों की गड्डी लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था. इस दौरान रास्ते में एक बंदर उसकी जेब से 81,800 रुपये का नोटों का बंडल लेकर फरार हो गया और पलक झपकते ही सीधे पेड़ पर जा चढ़ा. अचानक नोटों का बंडल गायब होता देख व्यक्ति परेशान हो गया.

वहीं, इसके बाद बंदर का अनोखा 'नोटों वाला खेल' शुरू हो गया. पेड़ पर बैठकर बंदर पैकेट से नोट निकालता रहा और नीचे फेंकता रहा. नोटों की बारिश देखकर मौके पर कई लोग इक्कठा हो गए. देखते ही देखते हजारों रुपये पेड़ के नीचे बिखर गए. वहीं, अपनी मेहनत की कमाई को हवा में उड़ता देख व्यक्ति के होश उड़ गए.

बैंक जा रहे शख्स का पैसा लेकर पेड़ पर चढ़ा बंदर
बैंक जा रहे शख्स का पैसा लेकर पेड़ पर चढ़ा बंदर (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया. सभी ने मिलकर पेड़ के आसपास बिखरे नोट समेटने शुरू किए. काफी मशक्कत के बाद ज्यादातर रकम बरामद कर ली गई, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक, करीब 1,500 रुपये का हिसाब नहीं मिल पाया. इतना ही नहीं, बंदर ने 500 रुपये के कुछ नोट फाड़कर भी नुकसान पहुंचाया.

लोगों ने नोट समेट कर पीड़ित शख्स को लौटाया
लोगों ने नोट समेट कर पीड़ित शख्स को लौटाया (ETV Bharat)

डीसी ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में बंदरों की इस हरकत ने एक बार फिर लोगों की परेशानी सामने ला दी है. सवाल यह है कि आखिर कब तक शिमला में बंदरों का आतंक यूं ही लोगों की जेब पर भारी पड़ता रहेगा? समय रहते प्रशासन इन बंदरों के आतंक पर लगाम नहीं लगाया तो लोगों की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी.

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Last Updated : November 12, 2026 at 4:21 PM IST

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MONKEY TERROR IN SHIMLA
शिमला बंदर ने छीना नोटों का बंडल
पेड़ पर चढ़कर बंदर ने उड़ाए पैसे

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