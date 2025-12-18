ETV Bharat / state

47 साल के व्यक्ति ने स्कूल जाती नाबालिग से की छेड़छाड़, जबरन गाड़ी में बिठाया, आरोपी गिरफ्तार

"रामपुर पुलिस ने छेड़छाड़ मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है. पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है." - नरेश शर्मा, डीएसपी रामपुर

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और नाबालिगों के साथ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला शिमला जिले के उपमंडल रामपुर का है. यहां एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा रामपुर पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक ये घटना 16 दिसंबर की सुबह की है. नाबालिगा सुबह के समय अपने गांव के पास ही स्कूल बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान उसी के गांव का रहने वाला 47 वर्षीय मोहिंदर ठाकुर अपनी गाड़ी में वहां पहुंचा. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाए कि इस दौरान आरोपी ने नाबालिग को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और दत्तनगर की ओर ले गया. परिजनों का कहना है कि रास्ते में आरोपी ने नाबालिग के साथ अभद्रता की, उसके गाल छुए और हाथ पकड़कर उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया.

बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को बताई आपबीती

घटना के बाद नाबालिग किसी तरह अपने घर पहुंची और पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई. वहीं, बेटी की बात सुनकर परिवार वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक कई. जिसके बाद बुधवार (17 दिसंबर) को परिजन रामपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 75 और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और लोग अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं.