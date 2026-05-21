ETV Bharat / state

जिद छोड़ वापस काम पर लौटें सफाई कर्मचारी, 4 जून को मांगों पर AGM में होगा फैसला- हरीश जनारथा

कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने कहा, "4 जून को AGM बुलाई गई है, जिसमें सभी पक्षों के बीच समाधान निकाला जाएगा. फिलहाल प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण AGM का आयोजन अभी संभव नहीं है, और इसके लिए 4 जून तक का समय दिया गया है. सफाई कर्मी अपनी हड़ताल खत्म करें और जिम्मेदारी से काम पर लौटें, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था बहाल हो सके."

शिमला: वेतन में 10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ अन्य मांगों को लेकर शिमला में बीते सात दिनों से चल रही सफाईकर्मियों की हड़ताल CITU के बैनर तले जारी है. हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है. नगर निगम ने 41 कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. इस बीच शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने सफाई कर्मियों से अपील की है कि वे हड़ताल समाप्त करें. उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम प्रशासन कर्मियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है.

'यूनियन के बैनर तले फंसी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल'

कांग्रेस विधायक ने कहा कि, सभी पक्षों को मिलकर शांति से समाधान निकालना चाहिए, ताकि शहर के नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत न हो. उन्होंने कहा कि इस समय स्वछता सर्वेक्षण चल रहा है और साथ ही टूरिस्ट सीज़न भी है. ऐसे वक्त में हड़ताल पर जाना सही नहीं है. उन्होंने कहा की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल यूनियन के बैनर तले फंस गई है. इस बीच शहर में सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर लोगों में भी चर्चा है और अब सबकी नजरें इस AGM पर टिकी हैं, जो तय समय पर होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे समाधान निकलेगा.

'मांगों को सुने बिना उन पर कार्रवाई करना उचित नहीं'

प्रशासन की ओर से एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) लागू होने के बाद हड़ताल पर बैठे SEHB सफाई कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 41 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है. वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को सुने बिना उन पर कार्रवाई करना उचित नहीं है. हालांकि प्रशासन का रुख फिलहाल सख्त नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक गरमा सकता है.

ये भी पढ़ें: शिमला में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों पर गिरी गाज, निगम ने 41 को किया बर्खास्त

ये भी पढ़ें: SEHB कर्मचारियों की हड़ताल से शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था, मेयर बोले- मांग स्वीकार, लेकिन...