ETV Bharat / state

शिमलावासी ध्यान दें, मेटलिंग के कारण दो दिन बंद रहेगा ये रोड

शिमला में सड़क मेटलिंग का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में 8-9 नवंबर को लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

शिमला
शिमला (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 8 नवंबर और 9 नवंबर को लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. शिमला शहर में सड़कों की मेटलिंग के कार्य के चलते एमएलए क्रॉसिंग से तवी मोड़ तक संपर्क मार्ग 2 दिन तक बंद रहेगा. उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इसकी जानकारी दी.

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया, 'शिमला में एमएलए क्रॉसिंग से तवी मोड़ तक संपर्क सड़क को मेटलिंग/टारिंग कार्य के लिए 8 नवंबर से 9 नवंबर तक सुबह 11:00 बजे से शाम 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों (आपातकालीन वाहनों को छोड़कर) के आवागमन के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं'.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला ने वाहनों की आवाजाही के लिए यातायात मार्ग निर्धारित किए गए हैं. जिसमें एमएलए क्रॉसिंग से बालूगंज चौक (सरकारी स्कूल के समीप) सड़क के लिए छोटे वाहनों को चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा. सभी बसें एवं भारी वाहन चक्कर मार्ग से डायवर्ट किए जाएंगे.

बालूगंज चौक, सरकारी स्कूल के समीप से बालूगंज–समरहिल चौक के लिए छोटे वाहन, जो समरहिल अथवा चौड़ा मैदान की ओर जा रहे हैं, उन्हें बालूगंज–समरहिल–चौड़ा मैदान मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा. भारी वाहन चक्कर मार्ग से डायवर्ट होंगे. जो वाहन शिमला से बिलासपुर की दिशा में जा रहे हैं, उन्हें भी चक्कर मार्ग से भेजा जाएगा. वहीं, बालूगंज–समरहिल चौक से तवी मोड़ सड़क के लिए शिमला की ओर आने वाले सभी वाहन चक्कर मार्ग से डायवर्ट किए जाएंगे, जो वाहन बालूगंज, चक्कर अथवा समरहिल की दिशा में जा रहे हैं, उन्हें बालूगंज मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी.

ये भी पढ़ें: बिजली महादेव रोपवे को लेकर मंदिर कमेटी ने NGT में दायर किया केस, कंपनी पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं लेने का आरोप

TAGGED:

SHIMLA CIRCULAR MARG ROAD
ROAD METALLING WORK
MLA CROSSING TO TAVI MODE ROAD
ROAD REPAIRING
ROAD METALLING WORK IN SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.