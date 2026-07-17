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शिमला से लापता हुए नाबालिग भाई-बहन 450 KM दूर राजस्थान कैसे पहुंचे? वजह कर देगी हैरान

पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखने पर उनसे निरंतर संवाद बनाए रखें.

SHIMLA CHILDREN MISSING CASE
राजस्थान के गंगानगर से बरामद हुए दोनों बच्चे (SHIMLA POLCIE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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शिमला: राजधानी शिमला से लापता हुए दो नाबालिग भाई-बहन को आखिरकार पुलिस ने चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल ढूंढ निकाला. दोनों बच्चे पहले पंजाब पहुंचे और बाद में वहां से राजस्थान के गंगानगर चले गए थे. तकनीकी जांच, लगातार तलाश और कई राज्यों की पुलिस के सहयोग से शिमला पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया. बच्चों के सकुशल मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली है.

12 जुलाई को घर से निकले, फिर नहीं लौटे बच्चे

यह मामला 12 जुलाई का है. बच्चों की मां उमा देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके दोनों नाबालिग बच्चे घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे. परिवार ने पहले अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

कई राज्यों में चलाया गया सर्च अभियान

शिमला पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर बच्चों की तलाश शुरू की। तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मानव स्रोतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. पुलिस टीम ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में लगातार सर्च अभियान चलाया. आखिरकार दोनों बच्चों का पता राजस्थान के गंगानगर में चला, जहां से उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी

पुलिस पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे माता-पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे. सबसे पहले वे पंजाब में अपने एक दोस्त के पास पहुंचे. इसी दौरान उन्हें मीडिया के जरिए पता चला कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है. इसके बाद वे अपने दोस्त के एक परिचित की मदद से राजस्थान के गंगानगर चले गए. हालांकि पुलिस ने समय रहते दोनों बच्चों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित अपने संरक्षण में ले लिया.

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया, "12 जुलाई को दोनों नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया. पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में तलाश अभियान चलाया गया. तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय इनपुट की मदद से पता चला कि दोनों बच्चे राजस्थान के श्रीगंगानगर में हैं. इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर बच्चों को सुरक्षित शिमला लाया गया और उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया." उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखने पर उनसे निरंतर संवाद बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध या अप्रिय स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें..

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