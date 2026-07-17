ETV Bharat / state

शिमला से लापता हुए नाबालिग भाई-बहन 450 KM दूर राजस्थान कैसे पहुंचे? वजह कर देगी हैरान

शिमला: राजधानी शिमला से लापता हुए दो नाबालिग भाई-बहन को आखिरकार पुलिस ने चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल ढूंढ निकाला. दोनों बच्चे पहले पंजाब पहुंचे और बाद में वहां से राजस्थान के गंगानगर चले गए थे. तकनीकी जांच, लगातार तलाश और कई राज्यों की पुलिस के सहयोग से शिमला पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया. बच्चों के सकुशल मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली है.

12 जुलाई को घर से निकले, फिर नहीं लौटे बच्चे

यह मामला 12 जुलाई का है. बच्चों की मां उमा देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके दोनों नाबालिग बच्चे घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे. परिवार ने पहले अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

कई राज्यों में चलाया गया सर्च अभियान

शिमला पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर बच्चों की तलाश शुरू की। तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मानव स्रोतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. पुलिस टीम ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में लगातार सर्च अभियान चलाया. आखिरकार दोनों बच्चों का पता राजस्थान के गंगानगर में चला, जहां से उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया.