हिमाचल में 18 घंटे का 'रेन अलर्ट', फिर इस दिन से कमजोर होगा मानसून, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने दिया बड़ा अपडेट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 6:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है. जुलाई के पहले सप्ताह में जमकर बरसने के बाद अब दूसरे सप्ताह में भी मानसून एक्सप्रेस ने अपनी गति और तेज कर दी है. गुरुवार सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 18 घंटों को बेहद अहम माना है.
मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है. लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर आने, भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 10 जुलाई को बारिश की तीव्रता दोपहर बाद कुछ कम हो सकती है, लेकिन यह राहत ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 जुलाई को मानसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है और प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में जुलाई के शुरुआती दिनों में सामान्य से अधिक बारिश का जो सिलसिला बना है, वह अगले कुछ दिनों में और मजबूत हो सकता है. इसी बीच जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मानसून की चाल कैसी रहेगी? क्या बारिश का यही दौर जारी रहेगा या फिर मानसून कमजोर पड़ने लगेगा? इसको लेकर ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने मानसून पर ये बड़ा अपडेट दिया है.
प्रदेश में मानसून सक्रिय
शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में आज मानसून काफी सक्रिय है. 9 जुलाई को पूर्वी हिमाचल जिसमें जिला सिरमौर, शिमला, किन्नौर सहित लाहौल स्पीति मंडी और कल्लू के कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. इन सभी क्षेत्रों में अगले 12 से 18 घंटे तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया".
सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने कहा कि सिरमौर जिला में भारी बारिश हो सकती है. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से सोलन और शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है. वहीं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा के कुछेक स्थानों में 9 और 10 जुलाई को माध्यम बारिश हो सकती है. इन जिलों में भी दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 10 जुलाई को दोपहर बाद बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी.
11 और 12 जुलाई को फिर भारी बारिश
शोभित कटिहार ने कहा कि प्रदेश में 11 और 12 जुलाई को बारिश की एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी. जिसमें मुख्य रूप से मिड हिल चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, 13 जुलाई से मानसून थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन इस दौरान मिड हिल में हल्के स्तर की बारिश होती रहेगी.
पूरे मानसून सीजन में अभी सामान्य से कम बारिश
शोभित कटिहार ने कहा कि पूरे मानसून सीजन में एक जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य तौर पर 161 मिमी बारिश होती है. लेकिन अभी तक प्रदेश में 146 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 13 फीसदी कम है.
जुलाई में सामान्य से 26 फीसदी अधिक बारिश
शोभित कटिहार ने कहा कि जुलाई महीने में मानसून काफी सक्रिय है. 1 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रदेश में नॉर्मल 60 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, लेकिन अभी तक 75 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 26 फीसदी अधिक है. उन्होंने कहा कि जून महीने में काफी कम बारिश हुई है, जो की सामान्य से 35 फीसदी कम दर्ज की गई थी.
22 जुलाई से कमजोर पड़ेगा मानसून
हिमाचल में जुलाई महीने क पहले पखवाड़े में मानसून काफी अधिक सक्रिय नजर का रहा है. प्रदेश में एक जुलाई से बारिश का क्रम जारी है. जिस वजह से इस महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 26 फीसदी अधिक रिकॉर्ड किया गया. वहीं, दूसरे पखवाड़े को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है.
मौसम वैज्ञानिक शोभित कटिहार का कहना है अगले पूर्वानुमान के मुताबिक अभी अगले 8 से 10 दिनों में मिड हिल में अभी अच्छी बारिश होगी. लेकिन 22 जुलाई से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ जाएगा. जिस कारण बारिश की एक्टिविटी में कमी दर्ज की जाएगी.
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