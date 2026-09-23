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शिमला में दो रातों तक थमेगी वाहनों की रफ्तार, कोम्बरमेयर ब्रिज के पास बंद रहेगा MDR-66 मार्ग

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रात के समय सफर करने वाले वाहन चालकों को अगले दो दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. शहर में कोम्बरमेयर ब्रिज के पास ब्रिज गर्डर की लॉन्चिंग और स्थापना का कार्य होने के चलते महत्वपूर्ण MDR-66 मार्ग को निर्धारित समय के लिए यातायात के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है. ऐसे में 23 और 24 सितंबर की रात को इस मार्ग से गुजरने की योजना बना रहे वाहन चालकों को अपने सफर का समय और रास्ता पहले से तय करना होगा. खासकर लिफ्ट के समीप कोम्बरमेयर ब्रिज से होकर जाने वाले वाहनों को निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.

जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विक्ट्री टनल और टॉलैंड मार्ग से वाहनों को डायवर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं, निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी एजेंसी को सौंपी गई है.

जिला दंडाधिकारी एवं डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत आदेश जारी करते हुए MDR-66 मार्ग पर RD 03/965 स्थित कोम्बरमेयर ब्रिज (लिफ्ट के समीप) को 23 और 24 सितंबर की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं. यह प्रतिबंध दोनों निर्धारित रातों में लागू रहेगा.

गर्डर लॉन्चिंग के चलते लिया गया फैसला

कोम्बरमेयर ब्रिज के पास ब्रिज गर्डर की लॉन्चिंग और स्थापना का कार्य किया जाना है. इसी के चलते लोक निर्माण विभाग के शिमला शहरी मंडल ने जिला प्रशासन से संबंधित मार्ग को निर्धारित समय के लिए बंद करने का अनुरोध किया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शिमला की संस्तुति के बाद जिला प्रशासन ने यातायात प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

विक्ट्री टनल और टॉलैंड मार्ग से गुजरेंगे वाहन

मार्ग बंद रहने के दौरान वाहनों की आवाजाही को वैकल्पिक रास्तों से संचालित किया जाएगा. इसके लिए विक्ट्री टनल और टॉलैंड मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया है. यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

सुरक्षा व्यवस्था के लिए एजेंसी को निर्देश