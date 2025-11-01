ETV Bharat / state

अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं शिमला में कांग्रेस पार्षद, जानिए क्या है पूरा विवाद?

शिमला मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव से पहले पार्षद दो धड़ों में बंट गए हैं. इसी कड़ी में गुरुवार (30 अक्टूबर) को नगर निगम की मासिक बैठक में एक ओर जहां भाजपा पार्षदों ने संविधान लेकर अपना रोष जताया. वहीं, कांग्रेस के पार्षद भी कैबिनेट के फैसले के विरोध में सदन में खड़े हो गए और सदन से प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजने की मांग उठाई. इस दौरान भाजपा पार्षद सदन के बीच आकर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की. पार्षद वोटिंग के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करने की मांग कर रहे हैं.

शिमला: शिमला नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा नगर निगम शिमला के मेयर डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस पार्षद ही मुखर हो गए हैं. कांग्रेस के 15 पार्षदों ने रोस्टर बदलने पर अपनी नाराजगी जताई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रोस्टर के तहत महिला को ही मेयर बनाने की मांग की है.

रोस्टर बदलने के तुगलकी फरमान से खफा हैं पार्षद

शिमला नगर निगम के भाजपा पार्षदों का आरोप है कि, "सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिटलरशाही के तहत रोस्टर बदल दिया गया. इस फैसले से महिलाओं के हक पर डाका मारा है."

BJP पार्षद का आरोप?

शिमला नगर निगम के भाजपा पार्षद बिटू पाना ने कहा है कि, "ढाई साल के लिए महिला पार्षद को मेयर बनना था, लेकिन सरकार ने रोस्टर से छेड़छाड़ कर 5 साल तक का कार्यकाल कर दिया, जबकि वोटिंग के जरिए ही मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था. एक तरफ राहुल गांधी देश भर में सविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है."

भाजपा पार्षद बिटू पाना ने कहा है कि, "शिमला नगर निगम में 34 पार्षदों में से 21 महिला पार्षद है. ढाई साल के लिए महिला मेयर बनना था. पंचायती राज और नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षण है. लेकिन, कांग्रेस की सरकार महिला विरोधी है. कांग्रेस पार्षद भी सरकार के फैसले के विरोध में है. सरकार वोटिंग के जरिए ही मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करवाए."

अपनी सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्षद

अपनी ही सरकार के फैसले से कांग्रेस पार्षद दो धड़ों में बंट गए हैं. कांग्रेस पार्षद कांता ने कहा कि, "सरकार ने रोस्टर में जो बदलाव किया है, उसके विरोध में सदन में मौन प्रदर्शन किया. हमारी मांग यह है कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए. इस बार महिलाओं की संख्या भी अधिक है. हम मुख्यमंत्री और मेयर के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो रोस्टर बदला गया है उसके खिलाफ अपना रोष जता रहे हैं."

BJP पार्षद ने रोस्टर के साथ छेड़छाड़ को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

वहीं, भाजपा पार्षद कमलेश ने रोस्टर के साथ छेड़छाड़ को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा है कि, "21 महिला पार्षद चुनकर आई हैं. एक तरफ प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है. वहीं, दूसरी ओर महिलाओं का हक छीन रही है. ढाई साल के लिए महिला पार्षद मेयर बननी थी, लेकिन सरकार ने 5 साल के लिए ही कार्यकाल बढ़ा दिया है. वोटिंग के जरिए ही मेयर का चुनाव करवाना चाहिए था. हमलोग किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं हैं, रोस्टर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब तक यह सरकार वोटिंग के जरिए चुनाव नहीं करवाती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा."

