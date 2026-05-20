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SEHB कर्मचारियों की हड़ताल से शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था, मेयर बोले- मांग स्वीकार, लेकिन...

शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान ( ETV Bharat )

शिमला: सैहब सोसायटी कर्मचारियों (SEHB) कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से राजधानी शिमला में कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. इस मामले को लेकर शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान ने उम्मीद जताई के एजीएम होने से पहले मामले का हल निकल आएगा. शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, 'नगर निगम कर्मचारियों की मांगे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम निर्णय AGM में ही संभव है. मामले पर उन्होंने SEHB कर्मचारियों के साथ बैठक भी की है. साथ ही मुख्यमंत्री के वापस शिमला लौटने के बाद वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाएंगे'. मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला नगर निगम में एफसीपीसी की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. शहर में लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए नगर निगम एक ऐप विकसित करने जा रहा है. ऐप को बनाने में करीब 17 लाख का खर्च होगा. इस ऐप के जरिए शहर वासियों को जरूरी सुविधाएं मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी.