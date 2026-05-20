SEHB कर्मचारियों की हड़ताल से शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था, मेयर बोले- मांग स्वीकार, लेकिन...
SEHB कर्मचारियों की मांग पर शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान ने दी प्रतिक्रिया. उन्होंने कहा मामले को लेकर वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से करेंगे बात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 9:02 PM IST
शिमला: सैहब सोसायटी कर्मचारियों (SEHB) कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से राजधानी शिमला में कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. इस मामले को लेकर शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान ने उम्मीद जताई के एजीएम होने से पहले मामले का हल निकल आएगा.
शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, 'नगर निगम कर्मचारियों की मांगे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम निर्णय AGM में ही संभव है. मामले पर उन्होंने SEHB कर्मचारियों के साथ बैठक भी की है. साथ ही मुख्यमंत्री के वापस शिमला लौटने के बाद वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाएंगे'.
मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला नगर निगम में एफसीपीसी की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. शहर में लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए नगर निगम एक ऐप विकसित करने जा रहा है. ऐप को बनाने में करीब 17 लाख का खर्च होगा. इस ऐप के जरिए शहर वासियों को जरूरी सुविधाएं मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी.
महापौर ने कहा कि इस ऐप पर प्लंबर, कारपेंटर से लेकर दर्जी और अन्य मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी. ऐप डेवलप करने के बाद नगर निगम इसे वार्ड के स्तर पर लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाएगा. इसके अलावा संबंधित वार्ड के भीतर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लोगों को भी इस ऐप से अटैच किया जाएगा.
वहीं, शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस मामले को नगर निगम पूरी गंभीरता से देख रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नगर निगम स्टेरलाइजेशन का काम तेजी से करेगा. फिलहाल नगर निगम की ओर से निजी संस्था को कुत्तों के स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम दिया गया है. इसके अलावा नगर निगम आक्रामक कुत्तों को उठाने का काम भी करेगी.
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