Karwa Chauth 2026: शिमला में सैकड़ों सुहागिनों ने किया चांद का दीदार, पति की लंबी उम्र की कामना की
Shimla Married Women Saw Moon: शिमला में करवा चौथ पर सुहागिनों ने रात 8:50 बजे चांद का दीदार किया. रिज पर महिलाओं ने की पूजा-अर्चना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:58 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करवाचौथ का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. रिज मैदान हर साल की तरह इस बार भी चांद के दीदार को सैंकडों 'चांद' उमड़ आए. शहर की विवाहित महिलाओं ने अपनी पति की खुशहाली व लंबी उम्र के लिए हिंदु रीति रिवाज के अनुसार पवित्र माना जाने वाला करवाचौथ का व्रत रखा.
करवाचौथ के मौके पर रिज मैदान को आकर्षक लाइटों से सजाया गया. रिज मैदान पर महिलाओं ने दिन के समय से ही नाच गाना शुरू कर दिया था. चांद के दीदार के लिए सुहागिने बेसब्री से इंतजार करती रही. शिमला में करवाचौथ पर चांद का दीदार रात 8 बजकर 50 मिनट पर हुआ. करवाचौथ को लेकर शहर की महिलाओं में खासा उत्साह दिखा.
करवाचौथ के अवसर पर महिलाओं ने दिनभर निर्जला उपवास रखा और दिन ढलने के साथ व्रत की विशेष पूजा की, जिसमें करवाचौथ पूजा की थाल को सजाया जाता है. दिन ढलने पर व्रत कथा का पाठ किया व एक दूसरे को सरगि व सुहागियां बांटी. शिमला में चांद दिखाई देने के बाद ही महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर पति की दीर्घ आयु की कामना की. इस दौरान सुहागिनों ने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोला.
#WATCH | Himachal Pradesh | Women in Kullu participate in traditional rituals and offer prayers at Sheetla Mata Mandir as they celebrate the Karwa Chauth. https://t.co/qjJ0ZWnnUb— ANI (@ANI) October 29, 2026
रिज मैदान पर रही करवा चौथ की रौनक
शिमला के रिज मैदान में करवाचौथ की रौनक ही कुछ खास थी. जहां एक साथ सैंकड़ों सुहागिने चांद का दीदार कर व्रत तोड़ती हैं. आसमान में खिले चांद की दुधियां रोशनी में खूबसूरत परिधानों में सजी सुहागिनों की रौनक दुगना किया. इस मौके पर स्थानीय महिलाओं के अलावा करवाचौथ मनाने वाले पर्यटकों का भी हजुम देखने को मिला. जो इस दिन को खास यादगार बनाने के लिए शिमला पहुंचे थे.
करवाचौथ व्रत का किया उद्यापन
करवाचौथ को लेकर कई महिलाओं ने उद्यापन भी करवाया. इसमें महिलाओं ने दिनभर व्रत रखा इसके बाद दिन ढलने के बाद पूजा अर्चना कर विधिवत तरीके से उद्यापन किया. इसमें सरगियां, मिठाई, वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं करवा इत्यादि वस्तुओं को सुहागिनों को दान किया. इसके बाद व्रत की उद्यापन विधि संपन होती है.
पर्यटकों की भी रही खूब चहल पहल
करवाचौथ के अवसर पर राजधानी में पर्यटकों की भी खूब चहल पहल देखने को मिली. काफी संख्या में पर्यटक विशेषकर नव विवाहित जोड़ों ने दिनभर शिमला व आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर की और शाम को रिज मैदान व माल रोड पर चांद का दीदार किया.
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