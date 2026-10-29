ETV Bharat / state

Karwa Chauth 2026: शिमला में सैकड़ों सुहागिनों ने किया चांद का दीदार, पति की लंबी उम्र की कामना की

शिमला में सुहागिनों ने किया चांद का दीदार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करवाचौथ का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. रिज मैदान हर साल की तरह इस बार भी चांद के दीदार को सैंकडों 'चांद' उमड़ आए. शहर की विवाहित महिलाओं ने अपनी पति की खुशहाली व लंबी उम्र के लिए हिंदु रीति रिवाज के अनुसार पवित्र माना जाने वाला करवाचौथ का व्रत रखा.

करवा चौथ पर शिमला में रात 8:50 बजे दिखा चांद (ETV Bharat) करवाचौथ के मौके पर रिज मैदान को आकर्षक लाइटों से सजाया गया. रिज मैदान पर महिलाओं ने दिन के समय से ही नाच गाना शुरू कर दिया था. चांद के दीदार के लिए सुहागिने बेसब्री से इंतजार करती रही. शिमला में करवाचौथ पर चांद का दीदार रात 8 बजकर 50 मिनट पर हुआ. करवाचौथ को लेकर शहर की महिलाओं में खासा उत्साह दिखा.