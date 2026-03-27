शिमला के माल रोड पर महिला से अभद्रता, 'साधु' के वेश में युवक गिरफ्तार
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी साल 2025 में कुछ समय के लिए शिमला आया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 9:22 PM IST
शिमला: शिमला के मॉल रोड पर एक कथित साधु द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वीडियो में दिखी आपत्तिजनक हरकत
पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में आरोपी महिलाओं को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आया. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की. जांच के दौरान आरोपी की पहचान नारायण दास (36) निवासी टोंक, राजस्थान के रूप में हुई. पुलिस ने उसे समय रहते हिरासत में ले लिया, जिससे किसी और घटना को होने से रोका जा सका.
शिमला पहुंचा था एक दिन पहले
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी साल 2025 में कुछ समय के लिए शिमला आया था. हाल ही में वह एक दिन पहले ही फिर से शहर पहुंचा था और कालका लौटने की तैयारी में था. लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
पुलिस का सख्त रुख
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
सतर्कता से टली बड़ी घटना
इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई. साथ ही यह संदेश भी गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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