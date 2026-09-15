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HRTC में रियायती सफर पर बड़ा बदलाव, ये पुराने कार्ड हुए बंद, अब इस कार्ड से मिलेगा किराए में लाभ

हिमाचल में अब एचआरटीसी बसों में सफर करने वाले नए यात्रियों को ग्रीन, स्मार्ट या सम्मान कार्ड नहीं मिलेंगे.

HRTC में रियायती सफर पर बड़ा बदलाव
HRTC में रियायती सफर पर बड़ा बदलाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:31 PM IST

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शिमला: एचआरटीसी बसों में वर्षों से ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड के जरिए रियायती सफर कर रहे यात्रियों के लिए अब व्यवस्था बदल गई है. निगम ने इन तीनों कार्डों को बनाना बंद कर दिया है. यानी अब नए यात्रियों को ग्रीन, स्मार्ट या सम्मान कार्ड नहीं मिलेंगे. पुराने कार्डधारकों को हालांकि तत्काल झटका नहीं लगेगा और उनके कार्ड की वैधता समाप्त होने तक निर्धारित रियायत मिलती रहेगी. इसके बाद रियायती सफर जारी रखने के लिए यात्रियों को नया हिम बस प्लस कार्ड बनवाना होगा.

एचआरटीसी ने प्रदेश के बस अड्डों पर पुराने कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी है. अब रियायती यात्रा की सुविधा को एक ही कार्ड में समेटते हुए ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड को हिम बस प्लस कार्ड में मर्ज किया गया है. नए कार्ड के लिए यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

इसके लिए एचआरटीसी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन के दौरान मांगी गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद 365 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के कुछ दिन बाद यात्री संबंधित बस अड्डे के काउंटर से कार्ड प्राप्त कर सकेंगे.

एक साल की होगी वैधता

नए हिम बस प्लस कार्ड की वैधता एक वर्ष होगी. कार्ड बनने के बाद सामान्य यात्रियों को एचआरटीसी बसों में 5 प्रतिशत किराए की छूट, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 15 प्रतिशत रियायत मिलेगी. निगम ने पुराने तीनों कार्डों से मिलने वाली अलग-अलग रियायतों को समाप्त कर अब उन्हें एक नए कार्ड की व्यवस्था में शामिल किया है.

पहले ज्यादा छूट, अब एक कार्ड और नई दर

पुरानी व्यवस्था में यात्रियों को अलग-अलग कार्ड के आधार पर अधिक रियायत मिलती थी. ग्रीन कार्ड पर 50 किलोमीटर तक 25 प्रतिशत, सम्मान कार्ड पर 30 प्रतिशत और स्मार्ट कार्ड पर पूरे सफर में 10 प्रतिशत की छूट मिलती थी. अब इन कार्डों की नई सुविधा बंद होने के साथ यात्रियों को हिम बस प्लस कार्ड की निर्धारित रियायत पर निर्भर रहना होगा.

100 रुपये का कार्ड अब 365 में

पुराने ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड 100 रुपये में एक साल के लिए बनते थे. अब रियायती सफर के लिए बनने वाले हिम बस प्लस कार्ड की फीस 365 रुपये रखी गई है. ऐसे में यात्रियों के लिए कार्ड की कीमत भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है, जबकि सामान्य यात्रियों की किराया रियायत 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है.

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