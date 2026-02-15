ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर भोले के जयकारों से गूंजा शिमला, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

शिमला: राजधानी शिमला में रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. सुबह 6 बजे तक शहर के अधिकतर शिवालयों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे. हाथों में जल का लोटा, दूध और बेल पत्र लेकर श्रद्धालु रुद्राभिषेक के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए. आठ बजे तक कालीबाड़ी, मिडल बाजार, विकासनगर, पंथाघाटी, बड़ागांव, मल्याना, ढली और घणाहट्टी के शिव मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लाइनें लग चुकी थीं. शाम पांच बजे तक यही स्थिति बनी रही और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से पूरा शहर गूंजता रहा. फूलों और बेल पत्रों से सजे शिवालय शहर के सभी प्रमुख मंदिरों को फूलों और बेल पत्रों से सजाया गया था. मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री, बेल पत्र और फल बेचने वालों की भी अच्छी रौनक रही. स्थानीय व्यक्ति प्रेम और दयाराम ने बताया कि मंदिरों में आए श्रद्धालुओं के लिए पकौड़े और अन्य प्रसाद की व्यवस्था की गई थी. दिनभर "मेरा भोला है भंडारी" और "शिव कैलाशों के वासी" जैसे भजनों पर भक्त झूमते रहे. महाशिवरात्रि पर भोले के जयकारों से गूंजा शिमला (ETV BHARAT) राधा-कृष्ण गंज मंदिर से निकली भव्य शिव बारात महाशिवरात्रि के अवसर पर राधा-कृष्ण गंज मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई. इस शोभायात्रा में हजारों की संख्या में शहरवासियों और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बारात गंज मंदिर से निकलकर सीटीओ चौक पहुंची, जहां से ढोल-नगाड़ों और भजन-कीर्तन के साथ लोअर बाजार, मिडिल बाजार होते हुए शेरे पंजाब और फिर राम मंदिर शिमला पहुंची. रास्ते भर श्रद्धालु नाचते-गाते रहे. बाजारों में बना भोले का प्रिय 'घोटा' शिमला के लोअर बाजार में शिव भक्तों ने आकर्षक झांकियां निकालीं. ढोल-नगाड़ों की थाप पर युवाओं और बच्चों ने नृत्य किया. यह झांकी लोअर बाजार से होते हुए मिडिल बाजार और गंज बाजार राम मंदिर तक पहुंची. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बारात का स्वागत किया. राम मंदिर सूद सभा की ओर से बारात का भव्य स्वागत किया गया. शाम पांच बजे शिव विवाह का विदाई समारोह आयोजित हुआ. महाशिवरात्रि के अवसर पर शिमला के बाजारों में भोलेनाथ की पसंदीदा चीजें जैसे घोटा, पकौड़े और अन्य पकवान भी बनाए गए. कई स्थानों पर मुफ्त में घोटा वितरित किया गया. लोगों ने श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया.