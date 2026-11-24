एक इमारत बनाने के लिए अंग्रेजों ने बदल दी थी शिमला के इस ऐतिहासिक मंदिर की जगह, आज भी देशभर से दर्शन करने पहुंचते हैं श्रद्धालु
कहते हैं कि इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए दूर-दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:17 PM IST
शिमला: ब्रिटिश दौर की ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर शिमला का इतिहास कई रोचक कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है. यहां के प्राचीन मंदिरों की अपनी अलग धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान है. ऐसा ही एक मंदिर है बालूगंज की प्रॉस्पेक्ट हिल की चोटी पर स्थित मां कामना देवी मंदिर. इस मंदिर का इतिहास गोरखाओं के शासनकाल से जुड़ा है. दिलचस्प बात यह है कि कभी मां क्रीड़ा देवी के नाम से पूजी जाने वाली देवी आज मां कामना देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं. मंदिर का वर्तमान स्थान भी अंग्रेजों के शासनकाल में हुए एक फैसले की कहानी बयां करता है.
वर्ष 1804 से 1816 के बीच शिमला और आसपास के क्षेत्रों में गोरखाओं का वर्चस्व था. मां काली के उपासक गोरखाओं ने इस दौरान क्षेत्र में शक्ति के कई मंदिर स्थापित करवाए. इन्हीं में से एक मंदिर वेधशाला पहाड़ी पर मां क्रीड़ा देवी का था. वर्ष 1815-1816 में सुगौली की संधि के बाद गोरखाओं को इन पहाड़ियों से पीछे हटना पड़ा और शिमला सहित यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया.
अंग्रेजों ने इस इमारत के निर्माण के लिए मंदिर को किया था शिफ्ट
ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1884 से 1888 के बीच वेधशाला पहाड़ी पर वाइसरीगल लॉज का निर्माण करवाया गया. यह ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन का आधिकारिक निवास था. निर्माण कार्य के दौरान अंग्रेजों ने वहां स्थित मां क्रीड़ा देवी के प्राचीन मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का फैसला लिया. मंदिर को नष्ट करने के बजाय बालूगंज क्षेत्र की ही प्रॉस्पेक्ट हिल की चोटी पर स्थापित किया गया. इस तरह मां क्रीड़ा देवी का मंदिर अपने पुराने स्थान से हटकर वर्तमान स्थान पर पहुंचा.
संत धज्जू राम को सौंपी गई थी मंदिर की जिम्मेदारी
मंदिर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय संत धज्जू राम से भी जुड़ा है. वर्ष 1860 में तत्कालीन जिला कांगड़ा के राजपुर जसवां से संत धज्जू राम तपस्या के लिए शिमला पहुंचे थे. उन्होंने प्रॉस्पेक्ट हिल की चोटी पर एक कुटिया बनाई थी, जहां वे साधना करते थे. कुटिया के पीछे उन्होंने रहने के लिए एक छोटा कमरा भी बनाया था. मंदिर को स्थानांतरित करने के लिए प्रॉस्पेक्ट हिल की चोटी का चयन किया गया और संत धज्जू राम को मंदिर की स्थापना और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई. इसके बाद उनकी तपोस्थली में ही मां क्रीड़ा देवी को विराजमान किया गया. तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
इसलिए क्रीड़ा देवी से पड़ गया मां कामना देवी नाम
मंदिर की मुख्य अधिष्ठात्री देवी मां काली हैं और उनका प्राचीन नाम क्रीड़ा देवी बताया जाता है. मान्यता है कि मां के यहां विराजमान होने के बाद आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचने लगे. भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने और मां का आशीर्वाद मिलने की मान्यता के चलते श्रद्धालु उन्हें प्रेम और श्रद्धा से मां कामना देवी पुकारने लगे. धीरे-धीरे यही नाम प्रचलित हो गया और दस्तावेजों में भी मंदिर की पहचान मां कामना देवी के रूप में दर्ज होने लगी. हालांकि, कई स्थानीय लोग आज भी उन्हें मां क्रीड़ा देवी के नाम से याद करते हैं.
मंदिर में मां कामना देवी मां काली के स्वरूप में विराजमान हैं. यहां देवी की प्रतिमा के केवल मुख के दर्शन किए जा सकते हैं. मंदिर के गर्भगृह में मां के साथ मां काली और मां सरस्वती की पाषाण प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. इसके अलावा भगवान शिव की पाषाण प्रतिमा भी यहां मौजूद है. इन प्राचीन प्रतिमाओं की स्थापना कब हुई, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. बताया जाता है कि इन्हें मां कामना देवी के साथ ही यहां स्थापित किया गया था. एक समय मंदिर देवदार, चीड़, ओक और बुरांश के घने जंगलों से घिरा हुआ था. अब आसपास आबादी और भवन निर्माण बढ़ने के बावजूद मंदिर परिसर से दिखाई देने वाला प्राकृतिक नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है.
उत्तर भारत से लेकर कोलकाता तक पहुंचते हैं श्रद्धालु
मां कामना देवी मंदिर केवल शिमला के स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां शीश नवाने पहुंचते हैं. उत्तर भारत के अलावा कोलकाता, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर मां का आभार व्यक्त करते हैं. मंदिर के बाहर स्थित विशाल पेड़ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए डोरी बांधते हैं. मुराद पूरी होने पर मां को लाल चुनरी चढ़ाकर आभार जताने की परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है.
एक बार दर्शन के बाद मां से जुड़ जाता है अटूट रिश्ता
मां के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई भक्त मनोकामना पूरी होने के बाद भी नियमित रूप से मंदिर पहुंचते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में सोलन से आई दो युवतियों ने बताया कि वे एक बार मां के दरबार में आई थीं और उनकी मनोकामना पूरी हुई. इसके बाद मां के प्रति उनकी ऐसी आस्था जुड़ी कि जब भी मन करता है, वे सोलन से शिमला मां के दर्शन के लिए पहुंच जाती हैं.
छह पीढ़ियों से परिवार निभा रहा मंदिर की जिम्मेदारी
मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी संत धज्जू राम के परिवार की छह पीढ़ियां निभा रही हैं. परिवार की पांचवीं पीढ़ी के सदस्य विनोद कुमार शर्मा ने मंदिर के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि गोरखाओं के शासनकाल में मंदिर की स्थापना हुई थी. आईआईएएस के निर्माण के दौरान मंदिर को प्रॉस्पेक्ट हिल पर स्थानांतरित किया गया और इसके बाद उनके पूर्वज संत धज्जू राम ने मंदिर की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने बताया कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की देखभाल और रखरखाव करता आ रहा है. अब उनके बेटे यानी परिवार की छठी पीढ़ी इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रही है. देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मनोकामना पूरी होने पर मां के दरबार में दोबारा हाजिरी लगाते हैं.
नवरात्र और दिवाली पर होती है विशेष पूजा
मंदिर के पुजारी नरेश कुमार ने बताया कि मां कामना देवी मंदिर में नवरात्र, दुर्गा पूजा और दिवाली के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इन अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालु सच्चे मन से मां के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मां का आभार व्यक्त करने दोबारा मंदिर पहुंचते हैं.
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