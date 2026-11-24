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एक इमारत बनाने के लिए अंग्रेजों ने बदल दी थी शिमला के इस ऐतिहासिक मंदिर की जगह, आज भी देशभर से दर्शन करने पहुंचते हैं श्रद्धालु

शिमला के इस मंदिर में पूरी होती है हर मनोकामना! ( ETV BHARAT )

शिमला: ब्रिटिश दौर की ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर शिमला का इतिहास कई रोचक कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है. यहां के प्राचीन मंदिरों की अपनी अलग धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान है. ऐसा ही एक मंदिर है बालूगंज की प्रॉस्पेक्ट हिल की चोटी पर स्थित मां कामना देवी मंदिर. इस मंदिर का इतिहास गोरखाओं के शासनकाल से जुड़ा है. दिलचस्प बात यह है कि कभी मां क्रीड़ा देवी के नाम से पूजी जाने वाली देवी आज मां कामना देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं. मंदिर का वर्तमान स्थान भी अंग्रेजों के शासनकाल में हुए एक फैसले की कहानी बयां करता है.

वर्ष 1804 से 1816 के बीच शिमला और आसपास के क्षेत्रों में गोरखाओं का वर्चस्व था. मां काली के उपासक गोरखाओं ने इस दौरान क्षेत्र में शक्ति के कई मंदिर स्थापित करवाए. इन्हीं में से एक मंदिर वेधशाला पहाड़ी पर मां क्रीड़ा देवी का था. वर्ष 1815-1816 में सुगौली की संधि के बाद गोरखाओं को इन पहाड़ियों से पीछे हटना पड़ा और शिमला सहित यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया.