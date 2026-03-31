ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट, जानें LPG सप्लाई पर क्या बोला प्रशासन

शिमला: यूएस-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच एलपीजी और पैट्रोलियम पदार्थों की कमी देखी जा रही है. राजधानी शिमला में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर फैली आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है. जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, नरेंदर धीमान ने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित व नियमित बनी हुई है.

व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति 50% शुरू

व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, ढाबा कारोबारी परेशान थे. इसे लेकर ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की 50 प्रतिशत आपूर्ति बहाल कर दी गई है. जिला नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि पर्यटन और खान-पान उद्योग पर असर न पड़े.

घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर पाबंदी

प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न किया जाए. इसके साथ ही, होटल और रेस्तरां संचालकों को ईंधन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन ने गैस एजेंसियों और होटलों के निरीक्षण के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं.