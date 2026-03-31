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गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट, जानें LPG सप्लाई पर क्या बोला प्रशासन

प्रशासन ने कहा है कि घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न हो.होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रूट चार्ट तैयार किया है.

गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट
गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:33 PM IST

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शिमला: यूएस-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच एलपीजी और पैट्रोलियम पदार्थों की कमी देखी जा रही है. राजधानी शिमला में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर फैली आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है. जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, नरेंदर धीमान ने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित व नियमित बनी हुई है.

व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति 50% शुरू

व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, ढाबा कारोबारी परेशान थे. इसे लेकर ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की 50 प्रतिशत आपूर्ति बहाल कर दी गई है. जिला नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि पर्यटन और खान-पान उद्योग पर असर न पड़े.

घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर पाबंदी

प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न किया जाए. इसके साथ ही, होटल और रेस्तरां संचालकों को ईंधन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन ने गैस एजेंसियों और होटलों के निरीक्षण के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं.

अनावश्यक भंडारण न करने की अपील

नरेंदर धीमान ने जनता से अपील की है कि वो घबराकर गैस या पेट्रोल का अनावश्यक भंडारण न करें, क्योंकि इससे बाजार में कृत्रिम कमी (Artificial Shortage) पैदा होती है. उन्होंने उपभोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस की दोबारा बुकिंग निर्धारित समयावधि (लगभग 25 दिन) के बाद ही करें.

गैस एजेंसियों के गोदामों पर भीड़ न जुटाएं।

निर्धारित रूट चार्ट और पिकअप पॉइंट्स के माध्यम से ही सिलेंडर प्राप्त करें. प्रशासन ने होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रूट चार्ट तैयार किया है, ताकि हर उपभोक्ता तक सुचारू रूप से गैस पहुंच सके.

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