शिमला में भगवान राम के पोस्टर पर सियासत तेज, BJP के आरोप पर मेयर ने की केंद्र सरकार पर FIR कराने की मांग

महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, "स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और केंद्र की सरकार द्वारा जो सामग्री जारी की जाती है. उसकी होर्डिंग देशभर में लगाई जाती है, लेकिन हैरानी की बात है कि भाजपा के नेता अपनी ही केंद्र की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाना चाहिए."

शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, भाजपा द्वारा स्वच्छता पोस्टर को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है. शिमला शहर में जो भी पोस्टर लगाए गए हैं वह केंद्र सरकार की अपनी साइट पर है और यह सामग्री स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम को भेजी गई है. यह पोस्ट नगर निगम द्वारा खुद नहीं बनाया गया है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है और यह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है."

शिमला: राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा लगाए गए एक स्वच्छता संदेश वाले पोस्टर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. शिमला शहर में नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए लगाए गए पोस्टर पर भाजपा ने सवाल खड़े किए है. पोस्टर में भगवान राम बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाण मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस भाजपा ने आपत्ति जताई है और कांग्रेस शासित नगर निगम को सनातन विरोधी करार दिया. वहीं, नगर निगम के महापौर ने इसको लेकर भाजपा पर पलटवार कर केंद्र की मोदी सरकार पर इसको लेकर एफआईआर दर्ज करने की नसीहत दी है. साथ ही भगवान राम के नाम पर राजनीति न करने की सलाह दी है.

BJP केंद्र की मोदी सरकार पर करवाए FIR : महापौर

शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, आज भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने स्वच्छता अभियान पर एक झूठा विवाद खड़ा किया है. मैं स्पष्ट करता हूं कि जिस पोस्टर को आधार बनाकर झूठ फैलाया जा रहा है, वह नगर निगम द्वारा नहीं, बल्कि BJP नीत केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया गया था. राम तो प्रेम हैं, राम तो संस्कार हैं,राम तो स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज की भावना हैं. जो राम को सिर्फ चुनावी नारा बनाते हैं, वे न राम को जानते हैं और न धर्म को. हम राम की उस संस्कृति को मानते हैं जो स्वच्छता को पूजा मानती है, सेवा को धर्म मानती है, और झूठ से कोसों दूर रहती है. नगर निगम शिमला का कहना है कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है और यह पोस्टर केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी किया गया है. निगम के अनुसार, इसका उद्देश्य केवल स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता.

शिमला में भगवान राम के पोस्टर पर विवाद (ETV Bharat)

वहीं, दूसरी ओर शिमला बीजेपी के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर जो नगर निगम शिमला को पैसे भेजे जा रहे हैं. उसे केंद्र सरकार द्वारा शिमला शहर में होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें भगवान राम को कूड़े में आग लगाते हुए दिखाया गया है. इसकी भाजपा निंदा करती है. कांग्रेस सरकार की हमेशा ही मानसिकता सनातन को नीचा दिखाने की रही है. नगर निगम और प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से इन पोस्टरों को हटाए.

भगवान राम के पोस्टर पर सियासत

बता दें कि, शिमला में नगर निगम द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में भगवान श्रीराम को बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाण चलाते हुए दिखाया गया है. इस पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए देवभूमि संघर्ष समिति और अन्य संगठनों ने विरोध जताया है. मामले में छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है.

देवभूमि संघर्ष समिति की शिकायत पर FIR दर्ज (FIR Copy)

देवभूमि संघर्ष समिति की शिकायत पर एक्शन

धारा 299 बीएनएस, थाना छोटा शिमला में शिकायतकर्ता भारत भूषण, अधिवक्ता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के समन्वयक के लिखित शिकायत पत्र पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि नगर निगम शिमला के अधिकारियों ने छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पास ऐसा बैनर लगाया है, जिसमें भगवान श्रीराम को कूड़े के ढेर पर तीर चलाते हुए दिखाया गया है.

शिमला में भगवान राम के पोस्टर पर वार-पलटवार (ETV Bharat)

भगवान राम को कूड़े के ढेर पर तीर चलाते दिखाने वाले पोस्टर पर FIR

शिकायतकर्ता का कहना है कि, यह चित्र सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और नगर निगम की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. देवभूमि संघर्ष समिति ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए निगम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर ऐसे सभी पोस्टर नहीं हटाए गए, तो सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया जाएगा.

वहीं, देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि, "शनिवार को इस विवादित बोर्ड के लगाए जाने की जानकारी मिली. जब हम अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, तो पाया कि सचिवालय के ठीक सामने यह पोस्टर लगा हुआ है. यह वही स्थान है जहां मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल कार्य करता है, ऐसे में यह असंवेदनशीलता और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है."

