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अक्टूबर की शुरुआत में 'पहाड़ों की रानी' पर्यटकों से गुलजार, तीन दिन में शिमला पहुंचे 70 हजार वाहन

3 दिन में शिमला पहुंची 70 हजार गाड़ियां ( ETV BHARAT )

शिमला: अक्टूबर की शुरुआत में दिन के लंबे वीकेंड पर राजधानी शिमला पर्यटकों से गुलजार रही. 2 से 4 अक्टूबर के बीच महज तीन दिनों में शोघी बैरियर से करीब 70 हजार वाहन शिमला पहुंचे. इनमें करीब 60 फीसदी गाड़ियां बाहरी राज्यों से थीं. बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया और कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही. वहीं, पर्यटकों की भारी आमद ने होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य पर्यटन कारोबार को भी अच्छा सहारा दिया.