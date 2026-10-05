अक्टूबर की शुरुआत में 'पहाड़ों की रानी' पर्यटकों से गुलजार, तीन दिन में शिमला पहुंचे 70 हजार वाहन
आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में शहर में वाहनों की आवाजाही का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 4:25 PM IST
शिमला: अक्टूबर की शुरुआत में दिन के लंबे वीकेंड पर राजधानी शिमला पर्यटकों से गुलजार रही. 2 से 4 अक्टूबर के बीच महज तीन दिनों में शोघी बैरियर से करीब 70 हजार वाहन शिमला पहुंचे. इनमें करीब 60 फीसदी गाड़ियां बाहरी राज्यों से थीं. बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया और कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही. वहीं, पर्यटकों की भारी आमद ने होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य पर्यटन कारोबार को भी अच्छा सहारा दिया.
शिमला पुलिस के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में लंबे वीकेंड पर शिमला पहुंचने वाले वाहनों की संख्या दोगुने से भी अधिक रही. तीन दिनों के दौरान करीब 70 हजार वाहन शहर की ओर आए. इनमें अधिकांश वाहन बाहरी राज्यों से पहुंचे पर्यटकों के थे, जिससे शिमला में पर्यटन सीजन की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है. लॉन्ग वीकेंड के दौरान शनिवार को वाहनों की आवाजाही सबसे अधिक रही. अकेले इस दिन करीब 25 हजार वाहन शोघी बैरियर से शिमला की ओर आए. इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया. कई जगहों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जाम में परेशानी का सामना करना पड़ा.
सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक, कई जगह लगा जाम
पर्यटकों की भारी आमद के बीच शिमला की सड़कों पर दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रही. शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक बढ़ने से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. वहीं, ढली से संजौली मार्ग पर चल रहे टारिंग के काम का असर भी यातायात व्यवस्था पर पड़ा. सड़क पर काम के कारण कुछ हिस्सों में वाहनों की रफ्तार धीमी रही, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ गया.
आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है आवाजाही
अक्टूबर के साथ ही शिमला में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. लंबे वीकेंड पर 70 हजार वाहनों की एंट्री से संकेत है कि आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में शहर में वाहनों की आवाजाही का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है. इससे पुलिस और प्रशासन के सामने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी.
पर्यटन कारोबार को मिला बड़ा बूस्ट
पर्यटकों की भारी आमद का सीधा फायदा शिमला के पर्यटन कारोबार को मिला. बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से पर्यटकों के पहुंचने से होटल, रेस्तरां, टैक्सी और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार में गतिविधियां बढ़ीं. लंबे वीकेंड के दौरान कारोबारियों को अच्छी बुकिंग और पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही का फायदा मिला. शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की बात सामने आ रही है.
ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस की नजर
ASP सिटी शिमला मेहर पंवार ने कहा कि शहर में टारिंग के काम के कारण भी ट्रैफिक का दबाव अधिक रहा. शिमला पुलिस की प्राथमिकता शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है. आने वाले समय में शिमला में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए पुलिस यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए तैयार है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सड़क पर अनावश्यक रुकने से बचें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान शहर में आवाजाही सुचारू बनी रहे. उन्होंने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की.
कारोबारियों को अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद
टूरिस्ट गाइड दिनेश झांगटा ने बताया कि शिमला में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है. बीते वीकेंड पर्यटकों की काफी भीड़ शिमला पहुंची, जिससे यहां स्थानीय पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिला है. उन्होंने कहा कि अगर अक्टूबर के शुरुआत में पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है कि अब आने वाले विंटर सीजन में और अधिक पर्यटक शिमला पहुंचेंगे.
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