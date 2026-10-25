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शिमला में अब नहीं चढ़नी पड़ेगी चढ़ाई, पहाड़ों में ट्रैक पर चलेगी 'फ्यूनिकुलर ट्रेन', सीधे पहुंचाएगी रिज मैदान

फ्यूनिकुलर ट्रॉली से होगा सफर आसान ( ETV Bharat )

शिमला: लक्कड़ बाजार से ऐतिहासिक रिज मैदान तक पहुंचने के लिए अब खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लक्कड़ बाजार से रिज मैदान को जोड़ने वाली परियोजना का काम 30 नवंबर तक पूरा करने का दावा किया गया है. जरूरी ट्रायल पूरे होने के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में इसे शुरू करने की तैयारी है. इसके शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

शिमला को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में 28 जून, 2017 को शामिल किया गया था. इसके तहत शहर में जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्किंग और ई-गवर्नेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने की योजना बनाई गई. मिशन के तहत कई परियोजनाएं पूरी हुईं, लेकिन परिवहन से जुड़ी कुछ परियोजनाओं में देरी और शहर की खूबसूरती पर असर को लेकर सवाल भी उठे. मिशन की अवधि समाप्त होने के बाद भी कुछ परियोजनाओं का काम जारी है. इनमें लक्कड़ बाजार से रिज मैदान को जोड़ने वाली लिफ्ट और फ्यूनिकुलर ट्रॉली परियोजना प्रमुख है.

नवंबर के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद (ETV Bharat) लिफ्ट के बाद ट्रॉली से पूरा होगा सफर परियोजना के तहत लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिवोली मार्केट तक लिफ्ट की सुविधा तैयार की जा रही है. इसके बाद रिवोली से रिज मैदान तक पहुंचने के लिए फ्यूनिकुलर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इस विशेष ट्रैक पर ट्रॉली के जरिए तीखी ढलान पार करना आसान होगा. इसमें एक बार में 25 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होगी. परियोजना का निर्माण रोपवे कॉर्पोरेशन कर रहा है. करीब 3.60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 58 मीटर लंबी यह ट्रॉली शहर में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी. 25 लोग एक साथ करेंगे सफर (ETV Bharat) क्या है ये फ्यूनिकुलर ट्रॉली एक ऐसी ट्रॉली होती है, जो खड़ी ढलान पर चलती है. रेल की तरह ही इसके लिए जमीन पर एक ट्रैक बिछाया जाता है. इसे आमतौर पर केबल और मोटर की मदद से ऊपर-नीचे ले जाया जाता है. एक मोटर केबल को खींचती है. केबल ट्रॉली से जुड़ी होती है, इसलिए ट्रॉली ढलान पर ऊपर या नीचे जाती है. ये लिफ्ट और केबल कार से अलग होती है. पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई के अंतर को पार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. हले लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से लिफ्ट के जरिए रिवोली मार्केट तक पहुंचेंगे. फिर रिवोली से रिज मैदान तक फ्यूनिकुलर ट्रॉली में सफर करेंगे. रिज मैदान से रिवोली तक बिछ रहा ट्रैक (ETV Bharat) खड़ी चढ़ाई से मिलेगी राहत लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज मैदान तक का रास्ता स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और पर्यटकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. खड़ी चढ़ाई के कारण बुजुर्गों, बच्चों और चलने-फिरने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों को विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लिफ्ट और ट्रॉली की सुविधा शुरू होने से इस मार्ग पर आवाजाही आसान होने की उम्मीद है. इससे पैदल चलने की मजबूरी कम होगी और पर्यटकों को भी शहर के प्रमुख स्थलों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक साधन मिलेगा. कब तक पूरा होगा महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि 'लक्कड़ बाजार से रिज मैदान और ऑकलैंड हाउस क्षेत्र से लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी को जोड़ने वाली दोनों लिफ्ट परियोजनाएं तय समय से देरी से चल रही हैं. हाल ही में कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की गई थी. इसमें रोपवे कॉर्पोरेशन ने लक्कड़ बाजार से रिज मैदान वाली परियोजना को 30 नवंबर तक पूरा करने की बात कही है. वहीं, ऑकलैंड हाउस क्षेत्र से लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी को जोड़ने वाली लिफ्ट का टेंडर दोबारा किया गया है. इस परियोजना को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.' लक्कड़ बाजार से रिज तक आसान होगा सफर (ETV Bharat) भारी बारिश के बाद बदली परियोजना की योजना