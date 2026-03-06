ETV Bharat / state

हिमाचल के विकास पंवार ने UPSC में हासिल किया 159वां रैंक, शिमला के दुर्गम क्षेत्र में चमका सोना

शिमला: शुक्रवार को लोक सेवा आयोग ने प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा के अंतिम प्रणाम घोषित किए. ये परिणाम हिमाचल प्रदेश के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है. हिमाचल से विकास पंवार ने UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विकास पंवार जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के अंदर आने वाले दुर्गम क्षेत्र कुपवी के गांव जुब्बली के रहने वाले हैं. विकास पंवार ने UPSC परीक्षा 2025 में 159वां रैंक हासिल किया है. इस कामयाबी से न केवल कुपवी क्षेत्र बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है.

शिक्षा के उजाले से अंधकार की राह आसानी से पार हो सकती है. विकास पंवार की उपलब्धि इस बात का परिचायक है. शिक्षक के घर पैदा हुए विकास पंवार के प्रयासों ने उन्हें आज इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का अवसर दिया है. विकास के पिता चतर पंवार दिल्ली में स्कूल प्रिंसिपल के पद पर सेवारत हैं. विकास पंवार की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है.