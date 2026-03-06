ETV Bharat / state

हिमाचल के विकास पंवार ने UPSC में हासिल किया 159वां रैंक, शिमला के दुर्गम क्षेत्र में चमका सोना

हिमाचल के विकास पंवार ने UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी कामयाबी हासिल की है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: शुक्रवार को लोक सेवा आयोग ने प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा के अंतिम प्रणाम घोषित किए. ये परिणाम हिमाचल प्रदेश के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है. हिमाचल से विकास पंवार ने UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विकास पंवार जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के अंदर आने वाले दुर्गम क्षेत्र कुपवी के गांव जुब्बली के रहने वाले हैं. विकास पंवार ने UPSC परीक्षा 2025 में 159वां रैंक हासिल किया है. इस कामयाबी से न केवल कुपवी क्षेत्र बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है.

विकास पंवार ने UPSC में हासिल किया 159वां स्थान

शिक्षा के उजाले से अंधकार की राह आसानी से पार हो सकती है. विकास पंवार की उपलब्धि इस बात का परिचायक है. शिक्षक के घर पैदा हुए विकास पंवार के प्रयासों ने उन्हें आज इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का अवसर दिया है. विकास के पिता चतर पंवार दिल्ली में स्कूल प्रिंसिपल के पद पर सेवारत हैं. विकास पंवार की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है.

Shimla Kupvi Vikas Panwar qualified UPSC
अपने माता-पिता के साथ विकास पंवार (@VikasPanwar)

KBC के मंच पर महानायक ने की थी तारीफ

विकास पहले भी अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुके हैं. विकास कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर भी नज़र आ चुके हैं. कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस होनहार युवा की प्रतिभा को सराहा. कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेकर विकास पंवार पचास लाख का इनाम जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं.

ये भी पढ़ें: 'CM और आलाकमान ने तय की राज्यसभा टिकट, आनंद शर्मा पर हमेशा रहा गांधी परिवार का आशीर्वाद'

ये भी पढ़े: शिक्षा विभाग में फेस स्कैन से लगेगी कर्मचारियों की अटेंडेंस, हाजिरी को ऑनलाइन देख सकेंगे अधिकारी

TAGGED:

UPSC EXAM 2025 RESULT
SHIMLA VIKAS PANWAR UPSC QUALIFIED
VIKAS PANWAR SECURED 159TH RANK
HIMACHAL VIKAS PANWAR FAMILY
SHIMLA VIKAS PANWAR UPSC QUALIFIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.