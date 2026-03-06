हिमाचल के विकास पंवार ने UPSC में हासिल किया 159वां रैंक, शिमला के दुर्गम क्षेत्र में चमका सोना
हिमाचल के विकास पंवार ने UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी कामयाबी हासिल की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 6:48 PM IST
शिमला: शुक्रवार को लोक सेवा आयोग ने प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा के अंतिम प्रणाम घोषित किए. ये परिणाम हिमाचल प्रदेश के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है. हिमाचल से विकास पंवार ने UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विकास पंवार जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के अंदर आने वाले दुर्गम क्षेत्र कुपवी के गांव जुब्बली के रहने वाले हैं. विकास पंवार ने UPSC परीक्षा 2025 में 159वां रैंक हासिल किया है. इस कामयाबी से न केवल कुपवी क्षेत्र बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है.
विकास पंवार ने UPSC में हासिल किया 159वां स्थान
शिक्षा के उजाले से अंधकार की राह आसानी से पार हो सकती है. विकास पंवार की उपलब्धि इस बात का परिचायक है. शिक्षक के घर पैदा हुए विकास पंवार के प्रयासों ने उन्हें आज इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का अवसर दिया है. विकास के पिता चतर पंवार दिल्ली में स्कूल प्रिंसिपल के पद पर सेवारत हैं. विकास पंवार की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है.
KBC के मंच पर महानायक ने की थी तारीफ
विकास पहले भी अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुके हैं. विकास कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर भी नज़र आ चुके हैं. कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस होनहार युवा की प्रतिभा को सराहा. कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेकर विकास पंवार पचास लाख का इनाम जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं.
