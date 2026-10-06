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शिमला में महिलाओं की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गहने लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार

आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बालियां-मंगलसूत्र लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में महिलाओं की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने के गहने लूटने के तीन मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है. कुमारसैन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से वारदातों में शामिल एक आरोपी को नूरपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 26 वर्षीय जेल सिंह, निवासी डोडा, जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात से पहले कई दिनों तक घटनास्थल और आसपास के इलाकों पर नजर रखता था. वह महिलाओं की आवाजाही और उनके आने-जाने के रास्तों को देखता था. जब महिला किसी सुनसान जगह पर अकेली मिलती थी, तो आरोपी उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसे असहाय कर देता था. इसके बाद वह कानों की बालियां या अन्य सोने के आभूषण छीनकर फरार हो जाता था.