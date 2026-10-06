शिमला में महिलाओं की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गहने लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उसके खिलाफ पहले से स्नैचिंग का मामला दर्ज है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 3:21 PM IST
शिमला: शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में महिलाओं की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने के गहने लूटने के तीन मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है. कुमारसैन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से वारदातों में शामिल एक आरोपी को नूरपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 26 वर्षीय जेल सिंह, निवासी डोडा, जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात से पहले कई दिनों तक घटनास्थल और आसपास के इलाकों पर नजर रखता था. वह महिलाओं की आवाजाही और उनके आने-जाने के रास्तों को देखता था. जब महिला किसी सुनसान जगह पर अकेली मिलती थी, तो आरोपी उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसे असहाय कर देता था. इसके बाद वह कानों की बालियां या अन्य सोने के आभूषण छीनकर फरार हो जाता था.
पुलिस के मुताबिक, पहली घटना 31 अगस्त 2026 को जुब्बड़ के पास हुई थी. इस मामले में थाना कुमारसैन में केस दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता सीमा देवी ने बताया था कि रास्ते में एक व्यक्ति ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दोनों कानों की सोने की बालियां छीन लीं और मौके से भाग गया. इसके बाद 14 सितंबर 2026 को कण्डयाली के पास इसी तरह की वारदात हुई. सुनो देवी की शिकायत पर थाना कुमारसैन में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और उसके कानों से सोने की बालियां छीनकर फरार हो गया. तीसरी वारदात 26 सितंबर 2026 को सामने आई. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी लगातार तीन दिनों तक पीड़िता के ढाबे पर आता रहा. इस दौरान उसने महिला की गतिविधियों पर नजर रखी. जब महिला अकेली मिली तो आरोपी ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया.
तीनों मामलों में एक जैसा था चोरी का तरीका
एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि पुलिस ने तीनों मामलों को आपस में जोड़कर जांच की. वारदात का तरीका, तकनीकी साक्ष्य और अन्य सुरागों का विश्लेषण किया गया. तीनों घटनाओं में आरोपी का तरीका लगभग एक जैसा सामने आया. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान स्थापित की और उसकी तलाश शुरू की. पुलिस के अनुसार आरोपी सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए सुनसान और एकांत रास्तों को चुनता था. वह पहले महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखता और मौका मिलने पर वारदात करता था. पुलिस ने तकनीकी जांच के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई.
आरोपी पर पहले से स्नैचिंग का केस
जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन नूरपुर में मिली. इसके बाद कुमारसैन पुलिस ने नूरपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया. संयुक्त कार्रवाई के बाद 5 अक्टूबर 2026 को आरोपी को हिरासत में लिया गया. इसके बाद उसे कुमारसैन थाना लाया गया, जहां तीनों मामलों की शिकायतकर्ताओं ने उसकी पहचान की. जांच में आरोपी का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ थाना सिहुंता, जिला चंबा में भी स्नैचिंग का मामला दर्ज है. यह केस 5 मार्च 2026 को दर्ज किया गया था.
एएसपी मेहर पंवर ने कहा कि पुलिस की त्वरित, तकनीकी और समन्वित कार्रवाई से तीन अलग-अलग वारदातों में शामिल आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है.
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