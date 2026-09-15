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शिमला में महिला से दिनदहाड़े लूटपाट, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर छीनीं सोने की बालियां

शिमला में महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां छीनीं ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: शिमला जिले के कुमारसैन में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट का मामला सामने आया है. गांव जा रही 61 वर्षीय महिला की आंखों में एक अज्ञात युवक ने अचानक मिर्च पाउडर डाल दिया. इसके बाद आरोपी ने महिला के दोनों कानों से सोने की बालियां जबरन उतार लीं और मौके से फरार हो गया. महिला की शिकायत पर कुमारसैन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

जंगल के रास्ते जा रही थी महिला

पुलिस के अनुसार, वारदात 14 सितंबर को सुबह करीब 11:45 बजे हुई. लटयाणा निवासी 61 वर्षीय सुनो देवी एनएच-05 की ओर से गांव जाने वाले रास्ते पर जंगल से होकर पैदल जा रही थीं. इसी दौरान एक अज्ञात युवक अचानक उनके पास पहुंचा और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. मिर्च पाउडर आंखों में पड़ने के बाद महिला असहाय हो गईं. इसी दौरान आरोपी ने उनके दोनों कानों से सोने की बालियां जबरन उतार लीं और वहां से फरार हो गया. महिला के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष थी. वारदात के समय उसने सफेद चेकदार कमीज और काली पैंट पहन रखी थी.

पुलिस ने दर्ज किया मामला