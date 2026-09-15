शिमला में महिला से दिनदहाड़े लूटपाट, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर छीनीं सोने की बालियां
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित सुराग जुटाए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 1:08 PM IST
शिमला: शिमला जिले के कुमारसैन में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट का मामला सामने आया है. गांव जा रही 61 वर्षीय महिला की आंखों में एक अज्ञात युवक ने अचानक मिर्च पाउडर डाल दिया. इसके बाद आरोपी ने महिला के दोनों कानों से सोने की बालियां जबरन उतार लीं और मौके से फरार हो गया. महिला की शिकायत पर कुमारसैन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
जंगल के रास्ते जा रही थी महिला
पुलिस के अनुसार, वारदात 14 सितंबर को सुबह करीब 11:45 बजे हुई. लटयाणा निवासी 61 वर्षीय सुनो देवी एनएच-05 की ओर से गांव जाने वाले रास्ते पर जंगल से होकर पैदल जा रही थीं. इसी दौरान एक अज्ञात युवक अचानक उनके पास पहुंचा और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. मिर्च पाउडर आंखों में पड़ने के बाद महिला असहाय हो गईं. इसी दौरान आरोपी ने उनके दोनों कानों से सोने की बालियां जबरन उतार लीं और वहां से फरार हो गया. महिला के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष थी. वारदात के समय उसने सफेद चेकदार कमीज और काली पैंट पहन रखी थी.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलने के बाद कुमारसैन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस थाना कुमारसैन में 14 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित सुराग जुटा रही है.
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है.
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