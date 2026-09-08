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शिमला शहर की ट्रैफिक समस्या को खत्म करेगा 27 KM लबा फोरलेन, बनेंगी 13 KM लंबी सुरंगें और 29 पुल

27 किलोमीटर हाईवे शहर की सूरत बदल सकता है. लगातार बढ़ते वाहनों की आवाजाही के चलते शहर पर ट्रैफिक का बोझ लगातार बढ़ रहा है.

करीब 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य
करीब 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:04 PM IST

7 Min Read
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शिमला: कभी देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा शिमला, आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है. ऐसे में इस पुराने शहर पर ट्रैफिक का भारी भरकम बोझ है. समय पर स्कूल और दफ्तर पहुंचना हो या मरीज को अस्पताल पहुंचाना सभी को भारी जाम में से गुजरना पड़ता है. टूरिस्ट सीजन में तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. ऐसे में शिमला में बन रहा है 27 किलोमीटर लंबा हाईवे शहर की सूरत बदल सकता है. ये बाईपास हाईवे आने वाले वक्त में शहर पर बढ़ रहे ट्रैफिक के बोझ को कम करेगा, जिससे शिमला की सूरत बदल सकती है.

शहर में लगातार बढ़ते वाहन और बाहरी वाहनों की आवाजाही के चलते शहर पर ट्रैफिक का बोझ लगातार बढ़ रहा है. हालिया इकोनामिक सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2025 तक शिमला जिले में 2 लाख 29 हजार 421 वाहन रजिस्टर्ड थे, जिनकी संख्या साल 2022 में 2 लाख 20 हज़ार 419 थी. यानी 2022 से 2025 के बीच करीब 9 हज़ार वाहनों की बढ़ोतरी जो लगभग 4.1% है. इसके अलावा पर्यटन सीजन में वाहनों की आवाजाही में भारी वृद्धि देखने को मिलती है. हालांकि, बड़ी संख्या में शिमला एंटर करने वाले वाहनों का एक बड़ा हिस्सा शिमला के ऊपरी क्षेत्र और किन्नौर, लाहौल स्पीति जाने वालों का है. ऐसे में लंबे समय से एक विकल्प की आवश्यकता महसूस की जा रही है

कैथलीघाट से ढली तक बन रहा फोर लेन NH

शिमला में कैथलीघाट से ढली को जोड़ने वाले बायपास नेशनल हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके पूरा होने पर ऊपरी शिमला और किन्नौर की ओर जाने वाले ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा शिमला में दाखिल हुए बिना निकल जाएगा. ऐसे में इस नेशनल हाईवे के निर्माण से शिमला में ट्रैफिक से बड़ी राहत मिल सकती है. कैथलीघाट–ढली फोरलेन परियोजना का काम पहली बार 2018 में शुरू हुआ था. लेकिन, अक्टूबर 2019 में बंद हो गया. इसके बाद नए सिरे से टेंडर के बाद परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2023 में दोबारा शुरू हुआ.

12.8 KM लंबी 5 सुरंगे और 29 पुल छोटा करेंगे सफर

NHAI के शिमला प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार दहिया ने बताया कि कैथलीघाट से ढली तक कुल 27 किलोमीटर लंबाई वाले फोरलेन हाईवे का काम प्रगति पर है. इसके दो पैकेज हैं, पहला पैकेज कैथलीघाट से शकराला तक है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जबकि दूसरा पैकेज शकराला से ढली तक है, जिसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर है. पहले पैकेज में 6 किलोमीटर की लंबाई वाली 3 ट्विन टनल हैं. इनमें तीन किलोमीटर आने और तीन किलोमीटर जाने की कुल लंबाई है. इसके अलावा दूसरे पैकेज में एक 2.7 किलोमीटर और एक 3.7 किलोमीटर की दो ट्विन टनल बनाई जानी है. इसके अलावा पूरे हाईवे पर करीब 29 छोटे-बड़े पुल बनाए जा रहे हैं. पहले पैकेज में 18 और दूसरे पैकेज में 11 आसपास छोटे बड़े पुल हैं.

करीब 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य

प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार दहिया ने बताया कि करीब 3800 से 4000 करोड़ रुपये की लागत से हाईवे का निर्माण किया जा रहा है. इसमें पहले पैकेज की लागत 1800 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरे पैकेज की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये है. NHAI का लक्ष्य है कि इस परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा. साल 2023 और 2025 में आई आपदा कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई, लेकिन अब प्रोजेक्ट फिर रफ्तार पकड़ रहा है. दोनों पैकेज में इस वक्त 65 प्रतिशत की फिजिकल प्रोग्रेस है. इस हाईवे पर एक टोल प्लाजा भी बनेगा, जो पैकेज एक में प्रस्तावित है. इसके अलावा चार फुट ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिन्हें लोगों की मांग पर बढ़ाया जा सकता है.

कालका-शिमला फोरलेन का हिस्सा है 27 किलोमीटर का चैक

दरअसल, कैथलीघाट से ढली तक बन रहा 27 किलोमीटर का ये फोरलेन हाईवे कालका-परमाणु से शिमला को जोड़ने वाली बड़ी फोरलेन योजना का हिस्सा है. करीब 100 किलोमीटर लंबी इसी परियोजना में पहले चरण में शिमला और दूसरे चरण में रामपुर को फोरलेन के माध्यम से चंडीगढ़ से जोड़ने की योजना है. परमाणु से शिमला तक फोरलेन का काम प्रगति पर है. इसमें सोलन से परमाणु तक का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि उसके आगे शिमला की ओर जोड़ने वाले पैकेज पर काम चल रहा है.

शिमला कनेक्टिविटी के लिहाज से कैथलीघाट-शिमला मुख्य हिस्सा

NHAI की ओर से इस फोरलेन हाईवे को लेकर जारी की गई प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक पहले भाग में परवाणू से सोलन करीब 40 किमी के मूल सेक्शन में काम लगभग पूरा हो चुका है. दूसरा भाग सोलन-कैथलीघाट के बीच करीब 22.91 किमी लम्बाई वाला है, जिसमें अभी काम जारी है. इसी कड़ी में कैथलीघाट से ढली तक 28 किलोमीटर का तीसरा भाग तैयार किया जा रहा है, जिसमें दो पैकेज कैथलीघाट-शकराल और शकराल-ढली पर काम किया जा रहा है. करीब 28 किमी लंबाई वाले कैथलीघाट-शिमला बाईपास को मूल योजना में शिमला की कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

शिमला से रामपुर तक फोरलेन विस्तार की योजना

शिमला के बाद इस फोरलेन हाईवे का विस्तार रामपुर तक करने की योजना है. राज्य सरकार की ओर से भी इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था. केंद्र सरकार ने भी इस परियोजना को मंजूरी दे दी है भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने इसकी जानकारी दी थी. इसी साल बीते 4 अगस्त को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से जानकारी साझा करते शिमला से रामपुर नेशनल हाईवे को फोरलेन में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया था.

प्रारंभिक कार्यों की निविदा प्रक्रिया हुई लगभग पूर्ण: महाजन

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने अपने आधिकारिक सोशल हैंडल पर लिखा था "बहुत हर्ष का विषय है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में शिमला से रामपुर सड़क के फोर-लेन अपग्रेडेशन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. इस सड़क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें फोर-लेन निर्माण, सुरंग (टनेल) निर्माण, पहाड़ी सुरक्षा, ढलानों की स्थिरता तथा भूस्खलन-रोधी उपायों का विशेष ध्यान रखा जाएगा. हाल ही में इस परियोजना के लिए लगभग ₹73 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक कार्यों की निविदा प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है. NHAI ने इस मार्ग के रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा, जबकि DPR के अनुमोदन के उपरांत व्यापक फोर-लेन विकास कार्यों को गति दी जाएगी. यह परियोजना न केवल शिमला और किन्नौर जिलों के लिए जीवनरेखा सिद्ध होगी, बल्कि इससे स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था को भी सीधा लाभ मिलेगा.

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है रामपुर तक फोरलेन विस्तार

चंडीगढ़ से रामपुर तक फोरलेन विस्तार योजना सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हिमाचल के किन्नर और लाहौल स्पीति के चीन के साथ लगते बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत बनाने के लिए फॉरेन बड़ी भूमिका निभा सकता है. दैनिक जागरण के साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज बताते हैं "सामरिक दृष्टि से इस फॉरेन का विस्तार बेहद जरूरी है. फोरलेन के विस्तार से चीन सीमा तक सेना के लिए जरूरी रसद तेजी से पहुंच पाएगी. प्रकाश भारद्वाज कहते हैं कि देश की सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि सेवा के लिए जरूरी राशन गोला बारूद और उपकरण तेजी से पहुंचा जा सके और इसमें फोर लेने की निर्णायक भूमिका है.

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