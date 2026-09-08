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शिमला शहर की ट्रैफिक समस्या को खत्म करेगा 27 KM लबा फोरलेन, बनेंगी 13 KM लंबी सुरंगें और 29 पुल

शिमला: कभी देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा शिमला, आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है. ऐसे में इस पुराने शहर पर ट्रैफिक का भारी भरकम बोझ है. समय पर स्कूल और दफ्तर पहुंचना हो या मरीज को अस्पताल पहुंचाना सभी को भारी जाम में से गुजरना पड़ता है. टूरिस्ट सीजन में तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. ऐसे में शिमला में बन रहा है 27 किलोमीटर लंबा हाईवे शहर की सूरत बदल सकता है. ये बाईपास हाईवे आने वाले वक्त में शहर पर बढ़ रहे ट्रैफिक के बोझ को कम करेगा, जिससे शिमला की सूरत बदल सकती है.



शहर में लगातार बढ़ते वाहन और बाहरी वाहनों की आवाजाही के चलते शहर पर ट्रैफिक का बोझ लगातार बढ़ रहा है. हालिया इकोनामिक सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2025 तक शिमला जिले में 2 लाख 29 हजार 421 वाहन रजिस्टर्ड थे, जिनकी संख्या साल 2022 में 2 लाख 20 हज़ार 419 थी. यानी 2022 से 2025 के बीच करीब 9 हज़ार वाहनों की बढ़ोतरी जो लगभग 4.1% है. इसके अलावा पर्यटन सीजन में वाहनों की आवाजाही में भारी वृद्धि देखने को मिलती है. हालांकि, बड़ी संख्या में शिमला एंटर करने वाले वाहनों का एक बड़ा हिस्सा शिमला के ऊपरी क्षेत्र और किन्नौर, लाहौल स्पीति जाने वालों का है. ऐसे में लंबे समय से एक विकल्प की आवश्यकता महसूस की जा रही है

कैथलीघाट से ढली तक बन रहा फोर लेन NH

शिमला में कैथलीघाट से ढली को जोड़ने वाले बायपास नेशनल हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके पूरा होने पर ऊपरी शिमला और किन्नौर की ओर जाने वाले ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा शिमला में दाखिल हुए बिना निकल जाएगा. ऐसे में इस नेशनल हाईवे के निर्माण से शिमला में ट्रैफिक से बड़ी राहत मिल सकती है. कैथलीघाट–ढली फोरलेन परियोजना का काम पहली बार 2018 में शुरू हुआ था. लेकिन, अक्टूबर 2019 में बंद हो गया. इसके बाद नए सिरे से टेंडर के बाद परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2023 में दोबारा शुरू हुआ.

12.8 KM लंबी 5 सुरंगे और 29 पुल छोटा करेंगे सफर

NHAI के शिमला प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार दहिया ने बताया कि कैथलीघाट से ढली तक कुल 27 किलोमीटर लंबाई वाले फोरलेन हाईवे का काम प्रगति पर है. इसके दो पैकेज हैं, पहला पैकेज कैथलीघाट से शकराला तक है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जबकि दूसरा पैकेज शकराला से ढली तक है, जिसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर है. पहले पैकेज में 6 किलोमीटर की लंबाई वाली 3 ट्विन टनल हैं. इनमें तीन किलोमीटर आने और तीन किलोमीटर जाने की कुल लंबाई है. इसके अलावा दूसरे पैकेज में एक 2.7 किलोमीटर और एक 3.7 किलोमीटर की दो ट्विन टनल बनाई जानी है. इसके अलावा पूरे हाईवे पर करीब 29 छोटे-बड़े पुल बनाए जा रहे हैं. पहले पैकेज में 18 और दूसरे पैकेज में 11 आसपास छोटे बड़े पुल हैं.



करीब 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य



प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार दहिया ने बताया कि करीब 3800 से 4000 करोड़ रुपये की लागत से हाईवे का निर्माण किया जा रहा है. इसमें पहले पैकेज की लागत 1800 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरे पैकेज की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये है. NHAI का लक्ष्य है कि इस परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा. साल 2023 और 2025 में आई आपदा कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई, लेकिन अब प्रोजेक्ट फिर रफ्तार पकड़ रहा है. दोनों पैकेज में इस वक्त 65 प्रतिशत की फिजिकल प्रोग्रेस है. इस हाईवे पर एक टोल प्लाजा भी बनेगा, जो पैकेज एक में प्रस्तावित है. इसके अलावा चार फुट ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिन्हें लोगों की मांग पर बढ़ाया जा सकता है.

कालका-शिमला फोरलेन का हिस्सा है 27 किलोमीटर का चैक

दरअसल, कैथलीघाट से ढली तक बन रहा 27 किलोमीटर का ये फोरलेन हाईवे कालका-परमाणु से शिमला को जोड़ने वाली बड़ी फोरलेन योजना का हिस्सा है. करीब 100 किलोमीटर लंबी इसी परियोजना में पहले चरण में शिमला और दूसरे चरण में रामपुर को फोरलेन के माध्यम से चंडीगढ़ से जोड़ने की योजना है. परमाणु से शिमला तक फोरलेन का काम प्रगति पर है. इसमें सोलन से परमाणु तक का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि उसके आगे शिमला की ओर जोड़ने वाले पैकेज पर काम चल रहा है.

शिमला कनेक्टिविटी के लिहाज से कैथलीघाट-शिमला मुख्य हिस्सा