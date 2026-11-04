हिमाचल में 18 वर्षीय लड़का 33 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
गश्त के दौरान जब पुलिस को लड़के की गतिविधियों पर शक हुआ, तो पुलिस ने उसकी तलाशी ली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी अभियान के तहत शिमला जिले की जुब्बल पुलिस ने नेहनार-जुब्बल मार्ग पर एक किशोर को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. गिरफ्तार किशोर की उम्र महज 18 साल है और वह पंजाब का रहने वाला है.
किशोर की गतिविधियों पर पुलिस को हुआ शक
पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना जुब्बल की टीम 3 नवंबर को नेहनार-जुब्बल मार्ग पर नियमित गश्त पर थी. तभी एक लड़के की गतिविधियों पर पुलिस को शक हुआ और उसी आधार पर उसकी तलाशी ली गई. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान गोविंद के रूप में हुई है. वह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है.
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस थाना जुब्बल में FIR संख्या 58/2026 दर्ज की गई है. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करेगी.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशे की यह खेप कहां से लाया था और आगे इसे कहां सप्लाई किया जाना था. वहीं, बरामद किए गए चिट्टे से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है.
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