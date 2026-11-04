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हिमाचल में 18 वर्षीय लड़का 33 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

शिमला में चिट्टे के साथ लड़का गिरफ्तार ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी अभियान के तहत शिमला जिले की जुब्बल पुलिस ने नेहनार-जुब्बल मार्ग पर एक किशोर को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. गिरफ्तार किशोर की उम्र महज 18 साल है और वह पंजाब का रहने वाला है.

किशोर की गतिविधियों पर पुलिस को हुआ शक