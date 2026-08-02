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सेल्स एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर के पदों के लिए यहां होंगे इंटरव्यू, ये उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

4 अगस्त को 'द ऑर्किड होटल' में दो पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. सेल्स एग्जीक्यूटिव-सुपरवाइजर पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करें.

रोजगार का सुनहरा मौका
रोजगार का सुनहरा मौका (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 9:08 AM IST

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शिमला: राजधानी शिमला के शिक्षित और अनुभवी युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से 'द ऑर्किड होटल' में विभिन्न पदों को भरने के लिए 4 अगस्त 2026 को एक विशेष कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है.

जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा द ऑर्किड होटल शिमला में विभिन्न पदों को भरने के लिए 4 अगस्त, 2026 को प्रातः 10 बजे कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता एमबीए/बीबीए/बीएचए निर्धारित की गई है. इसके साथ ही एक वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इस पद के लिए चयनित उम्मीदवार को 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. वहीं, सुपरवाइजर (हाउसकीपिंग) के एक पद के लिए होटल मैनेजमेंट की योग्यता निर्धारित की गई है. यहां भी एक वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. चयनित उम्मीदवार को 17 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि दोनों पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 19 से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए. महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साक्षात्कार द ऑर्किड होटल शिमला, बाईपास रोड, संजौली में आयोजित किया जाएगा. जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार, जो इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं, कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं. उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है. जिन उम्मीदवारों का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, वो ई-ईएमआईएस पोर्टल (eemis.hp.gov.in) के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. उन्होंने उम्मीदवारों से साक्षात्कार के लिए अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों एवं रिज्यूम सहित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहुंचने का आग्रह किया है. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 88947-77823 पर संपर्क किया जा सकता है.

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