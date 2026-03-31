शिमला में भाई ने ही ली भाई की जान, हत्या के बाद शव को फेंककर हुआ था फरार
पुलिस ने झाकड़ी में मिले संदिग्ध शव के मामले को सुलझा लिया है. हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 11:51 AM IST
शिमला: जिला शिमला के झाकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राई खड्ड में मिले संदिग्ध शव की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर सुलझा लिया है, जिसे पहले एक हादसा या संदिग्ध मौत माना जा रहा था, उसे सगे भाई ने मौत के घाट उतारा था. पुलिस ने इस मामले में मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है.
क्या है पूरा मामला?
यह सनसनीखेज मामला 30 मार्च 2026 की सुबह उस वक्त सामने आया, जब झाकड़ी पुलिस को सूचना मिली कि राई खड्ड स्थित श्मशान घाट के समीप एक व्यक्ति बेसुध हालत में पड़ा है. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो पाया कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी. मृतक की पहचान 35 वर्षीय अनिल कुमार निवासी गांव सराहन, रामपुर शिमला के रूप में हुई.
शुरुआती जांच में अनिल के चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान और खून के धब्बे मिले, जिससे पुलिस को पहली नजर में ही यह हत्या का मामला लगा. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) के तहत एफआईआर संख्या 24/2026 दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी.
भाई ही निकला कातिल
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (SFSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया. साक्ष्यों को जुटाने के दौरान पुलिस को मृतक के छोटे भाई, 34 वर्षीय विक्रम की गतिविधियों पर शक हुआ, जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय पूछताछ के आधार पर विक्रम को हिरासत में लिया, तो वह ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सका .
पूछताछ में आरोपी विक्रम ने खुलासा किया कि घटना वाली रात दोनों भाइयों ने साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान उनके बीच किसी पुरानी रंजिश को लेकर बहस शुरू हो गई. नशे और गुस्से में विक्रम ने अपने ही बड़े भाई अनिल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई .
पुलिस की कार्रवाई
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शव का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CH) सराहन में करवाया गया है . पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. आरोपी ने हत्या को कैसे अंजाम दिया ये जांच के बाद साफ हो पाएगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 1 अप्रैल से बदल जाएंगी ये चीजें, लागू होंगे नए नियम, जानें किसे होगा फायदा और किसे नुकसान