ETV Bharat / state

40 तोला सोना... 250 ग्राम चांदी, शिमला में 50 लाख की ज्वेलरी चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने पंजाब से दो महिलाओं को दबोचा

पुलिस से बचने और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए आरोपी शिमला से नारकंडा, लुहरी, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर होते हुए पंजाब पहुंचे.

SHIMLA JEWELLERY THEFT CASE
शिमला में 50 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा (SHIMLA POLICE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने का मामला पुलिस ने महज तीन दिनों में सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली पंजाब की दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. खास बात यह रही कि पुलिस ने न सिर्फ दोनों आरोपियों को दबोचा, बल्कि चोरी किए गए करीब 40 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी के सभी आभूषण भी बरामद कर लिए. यह पूरी कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज, साइबर तकनीक और लगातार की गई निगरानी के दम पर संभव हो सकी.

लोअर बाजार में हुई थी लाखों के गहनों की चोरी

पुलिस के अनुसार, 25 जून 2026 को शिमला के लोअर बाजार में खरीदारी के दौरान जिला शिमला निवासी खुब सिंह ठाकुर के स्लिंग बैग से अज्ञात महिलाओं ने बहुमूल्य आभूषण चोरी कर लिए थे. शिकायत मिलते ही सदर थाना शिमला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. चोरी हुए आभूषणों में लगभग 40 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी शामिल थी, जिनकी कीमत 45 से 50 लाख रुपये आंकी गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए. जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं और उनके वाहन की पहचान कर ली, जिसके बाद उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई.

पुलिस को चकमा देने के लिए बदला लंबा रूट

जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी सीधे पंजाब नहीं गए. पुलिस से बचने और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए उन्होंने शिमला से नारकंडा, लुहरी, कींगल, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर होते हुए पंजाब का रास्ता अपनाया. उन्हें लगा कि लगातार रूट बदलने से पुलिस उनके पीछे नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तकनीकी निगरानी ने उनकी पूरी योजना नाकाम कर दी.

पंजाब में दबिश, दोनों महिलाएं गिरफ्तार

तकनीकी इनपुट मिलने के बाद पुलिस टीम ने 28 जून को पंजाब में दबिश देकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान 39 वर्षीय चन्द्रवती, निवासी पटियाला और 40 वर्षीय रेखा, निवासी राजपुरा (जिला पटियाला) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद कर लिए. इस कार्रवाई के साथ शिमला पुलिस ने चोरी गई संपत्ति की 100 प्रतिशत रिकवरी करने में सफलता हासिल की.

पुलिस रिमांड पर आरोपी, अब खुलेगा पूरा नेटवर्क

दोनों महिलाओं को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 जुलाई 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या दोनों आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रही हैं या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता टीमवर्क, तकनीकी जांच, साइबर विश्लेषण और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: शिमला में दर्दनाक हादसा: रिवर्स करते समय 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, पिता-बेटी की मौके पर मौत

ये भी पढ़ें: बहन की विदाई कर लौट रहे भाई की एक्सीडेंट में मौत, 6 महीने बाद होनी थी शादी, खुशियों के घर में पसरा मातम

TAGGED:

शिमला में गहने चोरी का मामला
GOLD JEWELLERY THEFT CASE SHIMLA
SHIMLA POLICE
SHIMLA JEWELLERY THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.