शिमला में गर्मियों में नहीं होगी पानी की कमी, शुरू हुई ये नई पेयजल परियोजना

शिमला में गर्मियों में नहीं होगी पानी की कमी ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: इस गर्मी में राजधानी शिमला में पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि सतलुज नदी से एक बल्क सप्लाई प्रोजेक्ट रविवार को शुरू हो गया. पिछले तीन महीनों से चल रही फ़ाइनल टेस्टिंग पूरी होने के बाद आज पानी राजधानी के संजौली स्थित रिजर्वायर में पहुंच गया.

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (SJPNL) के जनरल मैनेजर (ऑपरेशंस) राजेश कश्यप ने PTI को बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी की सप्लाई कैपेसिटी को बढ़ाकर 107 मेगालीटर प्रति दिन (MLD) करना है. अभी, शिमला शहर को पांच स्कीम– गुम्मा, गिरी, चुरट, चीर और अश्वनी खड्ड से लगभग 40 MLD पानी मिलता है.

15 सालों में 67 MLD तक पहुंचाई जाएगी कैपेसिटी

कश्यप ने कहा कि शुरू में, इस स्कीम से 42 MLD पानी मिलेगा, और 15 साल बाद, कैपेसिटी बढ़ाकर 67 MLD कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का सोर्स सुन्नी के शिकरोड़ी में है, और पानी को शिकरोड़ी-द्वादा-दुम्मी के रास्ते तीन स्टेज में लिफ्ट किया जाएगा और 27.3KM लंबी पाइपलाइन के ज़रिए संजौली रिजर्वायर तक पहुंचाया जाएगा. सतलुज में ज़्यादा टर्बिडिटी को ठीक करने के लिए एक जैक वेल, 21 मेगालीटर सेटलिंग टैंक का इस्तेमाल इनटेक पॉइंट के तौर पर किया जा रहा है, और इसे क्लैरिफ्लोक्यूलेटर और रैपिड सैंड फिल्टर यूनिट से सपोर्ट किया जा रहा है.

क्लोरीनेशन के ज़रिए डिसइंफेक्शन