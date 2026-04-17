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हिमाचल के इस शहर में लगेंगे पानी के नए ऑटोमेटिक मीटर, उपभोक्ताओं को मिलेगा ये फायदा

ये मीटर पूरी तरह से निःशुल्क लगाए जाएंगे और उपभोक्ताओं को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.

हिमाचल के इस शहर में लगेंगे पानी के नए ऑटोमेटिक मीटर
हिमाचल के इस शहर में लगेंगे पानी के नए ऑटोमेटिक मीटर (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:44 AM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेयजल वितरण प्रणाली को हाई-टेक बनाया जाएगा. अगले मई महीने से शहर के करीब 36,000 उपभोक्ताओं के घरों में पुराने पानी के मीटर हटाकर नए AMR (ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग) मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा. खास बात यह है कि ये मीटर पूरी तरह से निःशुल्क लगाए जाएंगे और उपभोक्ताओं को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वीरेन्द्र सिंह ठाकुर के अनुसार, 'इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में पानी की बर्बादी को रोकना और उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग प्रदान करना है. शुरुआती योजना के तहत शहर में महंगे 'अल्ट्रासोनिक मीटर' लगाने का प्रस्ताव था. हालांकि, गहन विचार-विमर्श के बाद प्रबंधन ने मैकेनिकल एएमआर मीटर लगाने का फैसला किया है.'

अल्ट्रासोनिक मीटर की जगह मैकेनिकल एएमआर मीटर लगाने का फैसला क्यों लिया इसके पीछे प्रबंध निदेश वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने दो कारण गिनवाएं हैं. पहला इनका रखरखाव किफायती होता है और दूसरा ये स्टीक डाटा देते हैं.

  • किफायती रखरखाव: अल्ट्रासोनिक मीटर अत्यधिक महंगे होते हैं. भविष्य में ये खराब होते, तो इनका मरम्मत खर्च सीधे जनता की जेब पर भारी पड़ता.
  • सटीकता: मैकेनिकल एएमआर मीटर शिमला की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हैं और बिजली मीटरों की तर्ज पर सटीक डेटा देने में सक्षम हैं.

अब ऑनलाइन देख सकेंगे अपनी खपत

ये नए स्मार्ट मीटर सीधे जल प्रबंधन निगम के केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे. इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेंगे. अब 'औसत बिल' या 'गलत रीडिंग' की समस्या खत्म होगी. मीटर रीडिंग में मानवीय हस्तक्षेप शून्य हो जाएगा. उपभोक्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से रोज़ाना की पानी की खपत देख सकेंगे. इससे पानी की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा. कर्मचारियों को अब रीडिंग लेने के लिए घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बिजली के बिलों की तरह हर महीने डेटा सर्वर पर खुद-ब-खुद अपडेट हो जाएगा.

कहां से होगी शुरुआत?

प्रबंध निदेशक वीरेन्द्र सिंह ठाकुर के अनुसार, 'पेयजल कंपनी ने इस महा-अभियान के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना तैयार की है. पहले चरण में मीटर लगाने का काम मशोगरा और ढली वार्डों से शुरू किया जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे पूरे शहर को कवर किया जाएगा. कंपनी पुराने नीले रंग के मीटर (जो 2017 में लगाए गए थे) वापस लिए जाएंगे. 24 घंटे पेयजल योजना' (पैक-3) के तहत सुएज इंडिया कंपनी को कार्य की मंजूरी मिल गई है. अगले सप्ताह से इन इलाकों में खुदाई और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा. टुटू, मज्याठ, समरहिल और कच्चीघाटी में लाइन बिछाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है. इन नई पाइपलाइनों से न केवल पानी का प्रेशर बढ़ेगा, बल्कि पुरानी लाइनों में होने वाली लीकेज की समस्या से भी निजात मिलेगी.'

  • नए मीटर लगाने की पूरी टाइमलाइन क्या है?

काम मई 2026 से शुरू होगा और अगले एक साल के भीतर पूरे शहर के सभी 36 हजार कनेक्शनों को बदलने का लक्ष्य रखा गया है.

  • क्या सभी उपभोक्ताओं को मीटर एक साथ मिलेंगे?

नहीं, यह काम चरणों में होगा. मशोबरा और ढली के बाद अन्य वार्डों का नंबर आएगा. सुएज इंडिया और निगम की टीमें वार्ड-वार शेड्यूल जारी करेंगी.

  • मीटर खराब होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी?

मीटर कंपनी द्वारा निःशुल्क लगाए जा रहे हैं, इसलिए प्रारंभिक गारंटी अवधि के दौरान इनके रखरखाव की जिम्मेदारी पेयजल कंपनी की होगी. हालांकि, जानबूझकर की गई छेड़छाड़ या फिजिकल डैमेज की स्थिति में उपभोक्ता उत्तरदायी हो सकता है.

  • क्या बिल पहले से ज्यादा आएंगे या कम?

बिल आपकी वास्तविक खपत (Actual Consumption) पर आधारित होंगे. यदि आपके घर में लीकेज नहीं है और आप पानी का संयमित उपयोग करते हैं, तो बिल कम या स्थिर रह सकते हैं. एएमआर मीटर केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, रेट नहीं बढ़ाते.

पानी की एक-एक बूंद है कीमती

निगम के एजीएम बसंत राठौर का कहना है कि 'शिमला जैसे पहाड़ी शहर में पानी की एक-एक बूंद कीमती है. पुराने मीटर अक्सर जाम हो जाते थे या धीमी गति पर रीडिंग नहीं लेते थे. नए एएमआर मीटर कम दबाव में भी सटीक रीडिंग देंगे. इससे निगम को यह समझने में मदद मिलेगी कि शहर के किस हिस्से में पानी की मांग सबसे ज्यादा है और कहां सप्लाई में सुधार की जरूरत है.'

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