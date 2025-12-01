ETV Bharat / state

जाखू मंदिर में होगी चांदी की नक्काशी, कौन है वो दानकर्ता जो उठाएगा सारा खर्च

जाखू मंदिर में चांदी की नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. नक्काशी के डिजाइन को अभी मंजूरी दी जाएगी.

जाखू मंदिर
जाखू मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 1:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: राजधानी के प्रसिद्ध जाखू मंदिर का गर्भ गृह अब चांदी से चमकेगा. इससे मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगेंगे. इसके आसपास चांदी की नक्काशी होगी. सोमवार को हनुमान मंदिर न्यास समिति की बैठक में चांदी की नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ नक्काशी के डिजाइन की मंजूरी एसडीएम, न्यास के सदस्य और जिला भाषा अधिकारी संयुक्त रूप से देंगे. असल में न्यास के पास एक दानकर्ता ने प्रस्ताव रखा है कि मंदिर के गर्भ गृह में चांदी की नक्काशी करवाना चाहता है.

नक्काशी का प्रस्ताव रखने वाले वाले दानकर्ता के बारे में अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से जाखू मंदिर में यज्ञशाला, शू हाउस, नए शौचालय, दुकानें और शेड आदि बनाने के लिए प्लान तैयार किया है. इसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ 67 लाख है. बैठक में इस प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही बैठक में मंदिर की वेबसाइट बनाने को लेकर प्रगति रिपोर्ट रखी गई है. वेबसाइट का कार्य अंतिम चरण में है. एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

जाखू मंदिर
जाखू मंदिर (ETV Bharat)

दानकर्ता उठाएगा नक्काशी का खर्च

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि 'बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर के गर्भगृह के आसपास चांदी से की जाने वाली नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाई. न्यास के पास दानकर्ता ने प्रस्ताव रखा है कि मंदिर के गर्भ गृह में चांदी की नक्काशी करवाना चाहता है. इसी कड़ी में न्यास ने प्रस्ताव तैयार कर बैठक में रखा, जिसको अब मंजूरी दे दी गई है. इस नक्काशी का सारा खर्च दानकर्ता की ओर से वहन किया जाएगा.'

8 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है मंदिर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करीब आठ हजार फीट की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध जाखू मंदिर स्थित है. इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित है. यहां दर्शन करने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं. लोगों का मानना है कि ऐत्रेता युग में राम-रावण युद्ध के दौरान, जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो सुखसेन वैद्य के कहे अनुसार हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय आए थे. इस दौरान हनुमान जी यहां आकर रुके थे.

जाखू मंदिर में 108 फीट हनुमान जी मूर्ति
जाखू मंदिर में 108 फीट हनुमान जी मूर्ति (ETV Bharat)

2010 में स्थापित हुई विशाल मूर्ति

जाखू मंदिर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी लगी है. कंकरीट की ये विशाल मूर्ति 2008 में बननी शुरू हुई थी और 2010 में इसे स्थापित किया गया था. जाखू मंदिर में हनुमान जी की ये मूर्ति अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा और उनके पति निखिल नंदा ने बनवाई थी, जो भारत की सबसे बड़ी ओरल-केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेएचएस स्वेन्दगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं. इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था.

2010 में स्थापित हुई थी मूर्ति
2010 में स्थापित हुई थी मूर्ति (ETV Bharat)

मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी और रोप-वे की सुविधा

जाखू मंदिर जाने के लिए रिज मैदान से पैदल मार्ग भी हैं जो खड़ी चढ़ाई है. वहीं निजी और एचआरटीसी की टैक्सी सेवा के साथ रोप वे से भी जाखू मंदिर पहुंचा जा सकता है. मंदिर के मुख्य गेट से पैदल मार्ग और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है जो मंदिर परिसर तक जाती है.

करोड़ों का मालिक है जाखू मंदिर

राजधानी शिमला का जाखू मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है. जहां पर देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं.हर साल लोग यहां पर आते हैं ओर यहां लोग चढ़ावा भी चढ़ाते है. जाखू मंदिर साढ़े छह करोड़ रुपये या उससे अधिक मालिक है. इसमें बैंक एफडी और कुछ नगदी भी शामिल है.

ये भी पढ़ें: संजीवनी लाते समय दोबारा जाखू क्यों नहीं आए हनुमान जी, इस मंदिर से बच्चन परिवार का है ये कनेक्शन

TAGGED:

JAKHU HANUMAN TEMPLE
JAKHU TEMPLE SILVER CARVINGS
JAKHU TEMPLE
जाखू मंदिर चांदी की नक्काशी
SHIMLA JAKHU TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.