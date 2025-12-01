ETV Bharat / state

जाखू मंदिर में होगी चांदी की नक्काशी, कौन है वो दानकर्ता जो उठाएगा सारा खर्च

शिमला: राजधानी के प्रसिद्ध जाखू मंदिर का गर्भ गृह अब चांदी से चमकेगा. इससे मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगेंगे. इसके आसपास चांदी की नक्काशी होगी. सोमवार को हनुमान मंदिर न्यास समिति की बैठक में चांदी की नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ नक्काशी के डिजाइन की मंजूरी एसडीएम, न्यास के सदस्य और जिला भाषा अधिकारी संयुक्त रूप से देंगे. असल में न्यास के पास एक दानकर्ता ने प्रस्ताव रखा है कि मंदिर के गर्भ गृह में चांदी की नक्काशी करवाना चाहता है.

नक्काशी का प्रस्ताव रखने वाले वाले दानकर्ता के बारे में अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से जाखू मंदिर में यज्ञशाला, शू हाउस, नए शौचालय, दुकानें और शेड आदि बनाने के लिए प्लान तैयार किया है. इसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ 67 लाख है. बैठक में इस प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही बैठक में मंदिर की वेबसाइट बनाने को लेकर प्रगति रिपोर्ट रखी गई है. वेबसाइट का कार्य अंतिम चरण में है. एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

जाखू मंदिर (ETV Bharat)

दानकर्ता उठाएगा नक्काशी का खर्च

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि 'बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर के गर्भगृह के आसपास चांदी से की जाने वाली नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाई. न्यास के पास दानकर्ता ने प्रस्ताव रखा है कि मंदिर के गर्भ गृह में चांदी की नक्काशी करवाना चाहता है. इसी कड़ी में न्यास ने प्रस्ताव तैयार कर बैठक में रखा, जिसको अब मंजूरी दे दी गई है. इस नक्काशी का सारा खर्च दानकर्ता की ओर से वहन किया जाएगा.'

8 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है मंदिर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करीब आठ हजार फीट की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध जाखू मंदिर स्थित है. इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित है. यहां दर्शन करने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं. लोगों का मानना है कि ऐत्रेता युग में राम-रावण युद्ध के दौरान, जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो सुखसेन वैद्य के कहे अनुसार हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय आए थे. इस दौरान हनुमान जी यहां आकर रुके थे.