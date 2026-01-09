ETV Bharat / state

शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 5.67 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये सुविधाएं

जाखू मंदिर का होगा भव्य जीर्णोद्धार ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक जाखू हनुमान मंदिर जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा. वर्षों से श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और पुरानी व्यवस्थाओं के चलते मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की जरूरत महसूस की जा रही थी. अब प्रदेश सरकार ने जाखू मंदिर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी देकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ मंदिर का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी. 5.67 करोड़ से होगा भव्य जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार ने जाखू मंदिर जीर्णोद्धार परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5 करोड़ 67 लाख 14 हजार 944 रुपये तय की गई है. अब इस प्रस्ताव को नगर निगम शिमला के माध्यम से मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू अपने संसाधनों से वहन करेगा. जाखू मंदिर का होगा भव्य जीर्णोद्धार (HIMACHAL GOVERNMENT) पिछले कुछ वर्षों में जाखू मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मौजूदा बुनियादी ढांचे पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण मंदिर न्यास को कई बार व्यवस्थागत परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए व्यापक जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई. प्रोजेक्ट में क्या-क्या होगा शामिल? उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि जीर्णोद्धार परियोजना के तहत मंदिर परिसर में कई अहम कार्य किए जाएंगे. इनमें यज्ञशाला का निर्माण, शू हाउस का विकास, भंडारा भवन का जीर्णोद्धार, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने क्षेत्र का विस्तारीकरण, पार्क का नवीनीकरण, मंदिर कार्यालय का जीर्णोद्धार और कीर्तन भवन में रेलिंग का कार्य शामिल है. इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत भी की जाएगी.