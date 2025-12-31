ETV Bharat / state

नए साल के लिए शिमला तैयार, सड़क से लेकर माल रोड और रिज तक ये हैं प्रशासन के इंतजाम

नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. शहर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

नए साल के लिए शिमला तैयार
नए साल के लिए शिमला तैयार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 12:56 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे 'क्वीन ऑफ हिल्स' के नाम से जाना जाता है, आज अपने सबसे भव्य स्वरूप में खिली खिली नजर आ रही है. रिज मॉल रोड, कुफरी समेत सभी पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ है. कैलेंडर के पन्ने पलटने वाले हैं और साल 2025 विदा होकर 2026 का स्वागत करने के लिए हर कोई तैयार है. राजधानी शिमला में भी इसके लिए खास तैयारी की गई हैं. पर्यटकों का लगातार शिमला पहुंचना जारी है.

शिमला विंटर कार्निवाल के साथ, माल पर रोड पर की गई खास लाइटिंग, रिज मैदान की रौनक बेहद खूबसूरत समां बांध रही है. नए साल के आगमन पर हिमाचल की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ 'पर्यटन' इस समय अपने चरम पर है. होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार शिमला के मुख्य शहरी इलाकों में होटलों की ऑक्यूपेंसी 90 प्रतिशत को पार कर चुकी है.

सड़कों पर लग रहा जाम
सड़कों पर लग रहा जाम (ETV Bharat)

होटलों में 90 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन शिमला के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा के अनुसार, 'ये सीजन उम्मीदों से कहीं बेहतर है. हमने पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज और 15-20% तक की छूट दी है, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. केवल शिमला ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र जैसे कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और चायल में भी तिल धरने की जगह नहीं बची है. होम-स्टे और बी-एंड-बी (B&B) यूनिट्स, जो अक्सर ऑफ-सीजन में खाली रहती थीं, आज पूरी तरह से बुक हैं. बिना बुकिंग के आने वाले सैलानियों को शहर से 25-30 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में शरण लेनी पड़ रही है.'

होटलों में खास इंतजाम

प्रिंस कुकरेजा ने कहा कि 'नए साल के स्वागत के लिए होटलों में भी तैयारी की गई है. शिमला में 5-स्टार से लेकर 3-स्टार होटलों में 'गाला डिनर' और 'डीजे नाइट' के विशेष आयोजन किए गए हैं. 'बेस्ट कपल' और 'हिमाचल क्वीन' जैसे कॉम्पिटिशन पर्यटकों के मनोरंजन के लिए रखे गए हैं. रिज पर विंटर कार्निवाल के साथ साथ होटलों में हिमाचली व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं. हिमाचली 'धाम' (पारंपरिक भोजन) सिड्डू, मदरा और अन्य व्यंजनों के स्टॉल होटलों और विंटर कार्निवाल में लगए गए हैं. लोग इसका खूब आनंद ले रहे हैं.'

विंटर कार्निवाल का मजा ले रहे लोग

हिमाचल में इस बार का मुख्य आकर्षण शिमला, धर्मशाला में आयोजित हो रहा विंटर कार्निवल है. प्रशासन ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि पर्यटकों को केवल पहाड़ ही नहीं, बल्कि हिमाचल की लोक संस्कृति का भी अनुभव हो और वो उससे रु-ब-रू हों. रिज मैदान पर सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है. इन संध्याओं में पहाड़ी, पंजाबी और बॉलीवुड कलाकारों को बुलाया गया है. लोग इसका खूब आनंद ले रहे हैं. इन सांस्कृतिक संध्याओं में रिज मैदान पर खूब भीड़ जुट रही है.

विंटर कार्निवाल में पहुंचे लोग
विंटर कार्निवाल में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए बनाए आर्टिफिशियल स्नो सीन

इस बार मौसम में बर्फबारी की संभावना न होने के चलते सैलानियों को आकर्षित करने के लिए माल रोड पर कॉटन से तैयार किए गए नकली बर्फीले दृश्य बनाए गए हैं. ये आर्टिफिशियल स्नो सीन खास तौर पर बच्चों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. सैलानी इन दृश्यों के साथ सेल्फियां और रील्स बनाकर अपनी यादों को कैमरे में कैद कर रहे हैं.

सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केंद्र

विंटर कार्निवल के दौरान रिज मैदान और माल रोड पर जगह-जगह खूबसूरत सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं. रंगीन बैकड्रॉप, लाइटिंग और हिमाचली थीम पर तैयार ये प्वाइंट सैलानियों को खूब भा रहे हैं. खासकर युवा और कपल्स यहां तस्वीरें खिंचवाने के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं.

चंडीगढ़ से आए पर्यटक रौशन सिंह ने कहा, इस बार बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी यहां बहुत मज आ रहा है. लोगों की चहल पहल है और विंटर कार्निवाल के चलते मनोरंजन कर पा रहे हैं. नकली बर्फ के सीन और सेल्फी प्वाइंट बहुत अच्छे बनाए गए हैं”.

सड़कों पर ट्रैफिक जाम बना सिरदर्द

जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासन के लिए सिरदर्द बनी हुई है. पुलिस मुख्यालय हिमाचल से मिली जानकारी के अनुसार क्रिसमस के बाद से अब तक 1.25 लाख से अधिक वाहन शिमला में प्रवेश कर चुके हैं. पुलिस ने तारादेवी और शोघी में 'वन मिनट ट्रैफिक प्लान' लागू किया है, जिसके तहत हर एक मिनट बाद वाहनों को छोड़ा जाता है, ताकि शहर के अंदर जाम न लगे. इसके बावजूद बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या प्रतिदिन 15 हजार से अधिक है. लिफ्ट पार्किंग और टूटीकंडी मल्टी-स्टोरी पार्किंग दोपहर 12 बजे तक 'फुल' हो रही हैं. सैलानियों को शोघी से लिफ्ट तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लग रहा है.

शिमला में पार्किंग चल रही फुल
शिमला में पार्किंग चल रही फुल (ETV Bharat)

400 अतिरिक्त जवान और ड्रोन से निगरानी

नए साल की सुरक्षा को लेकर शिमला पुलिस ने 'चक्रव्यूह' तैयार किया है. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि 'सुरक्षा व्यवस्था को तीन लेयर में बांटा गया है. शिमला शहर की सुरक्षा के लिए 400 अतिरिक्त पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. रिज मैदान, माल रोड और स्कैंडल प्वाइंट की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग करने वालों पर खास नजर रहेगी.'

पांच सेक्टर में बांटा गया शिमला

विंटर कार्निवाल शिमला-2025 और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष प्लान लागू कर दिया है. इस प्लान के तहत शिमला शहर को पांच सेक्टर में विभाजित किया गया है. सभी सेक्टर का ओवरऑल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा के पास रहेगा. इसके साथ ही पांच सेक्टर में एक-एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है. अनुपम कश्यप ने कहा कि '24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक यह प्लान लागू रहेगा. शिमला के एंट्री प्वाइंट में एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी. आमजन और शिमला आने वाले पर्यटकों से अपील है कि जिला प्रशासन के प्लान के मुताबिक नियमों का पालन करें. आमजन अपने वाहन निर्धारित गति में चलाएं और ओवरटेक करने से बचें. इसके अतिरिक्त, शराब के नशे में गाड़ी न चलाएं.'

वाइट न्यू ईयर' की उम्मीद

सैलानियों के हिमाचल आने की सबसे बड़ी वजह 'बर्फबारी' है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 और 31 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है. पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी होने की आस है. 31 दिसंबर की रात को आसमान से बर्फ के फाहे गिरते हैं, तो ये होटल कारोबारियों और पर्यटकों के लिए सोने पर सुहागा होगा. इसी उम्मीद में बुकिंग के ग्राफ में अंतिम समय में भी उछाल देखा जा रहा है.

लुधियाना से आए सुनील वर्मा ने कहा कि 'हम हर साल शिमला आते हैं, लेकिन इस बार की भीड़ अलग है. सड़कों पर जाम से परेशानी तो हुई, लेकिन रिज पर जो कार्निवल का माहौल है, उसने सारी थकान मिटा दी. अब बस दुआ है कि रात को बर्फ गिर जाए.'

नए साल के लिए शिमला तैयार
नए साल के लिए शिमला तैयार (ETV Bharat)

कारोबार में उछाल

स्थानीय कारोबारी राजेश मेहता ने कहा कि 'कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब व्यापार इतना अच्छा चल रहा है. हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन हमारे लिए ये रोजगार का समय है. हम चाहते हैं कि पर्यटक नियमों का पालन करें, ताकि शहर की शांति बनी रहे.'

नियम और हिदायतें: प्रशासन की सख्त चेतावनी

नए साल का जश्न मनाने आ रहे लोगों के लिए प्रशासन ने 'डूज़ एंड डोंट्स' (Do’s and Don’ts) की सूची जारी की है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाए. सड़क किनारे कहीं भी गाड़ी पार्क न करें. नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी को तुरंत क्रेन से उठाई जाएंगी. आपातकालीन स्थिति में पर्यटक 112 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: शिमला विंटर कार्निवल में हिमाचली संस्कृति और पहाड़ी व्यजंनों के मुरीद हुए टूरिस्ट, रोजगार और पर्यटन को मिला बढ़ावा

TAGGED:

NEW YEAR ARRANGEMENTS SHIMLA
TOURIST IN SHIMLA NEW YEAR
NEW YEAR SHIMLA BOOKING
NEW YEAR SHIMLA TRAFFIC
NEW YEAR SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.