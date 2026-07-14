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मानसून में इन बीमारियों की चपेट में आते हैं लोग, सीनियर डॉक्टर ने बताया कैसे रखें अपना ख्याल

मानसून में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: मानसून की दस्तक के साथ ही कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता है. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को आगाह किया है कि इस मौसम में अत्यधिक नमी और जलभराव के कारण संक्रमण फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में मच्छरों के पनपने से होने वाले रोगों के अलावा दूषित पानी व भोजन के कारण जीवाणु जनित बीमारियों का जोखिम काफी बढ़ जाता है. मौसम में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव (उमस और ठंड) से फ्लू, एलर्जी और सर्दी-जुकाम के मामले भी रिपोर्ट होते हैं. डॉ. चंद ने इस मौसम में व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ पीने के पानी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है. इन प्रमुख बीमारियों से रहें सावधान डॉ. रमेश चंद ने मानसून के दौरान होने वाली आम और गंभीर बीमारियों को चिन्हित करते हुए उनके लक्षणों को साझा किया है, जो इस प्रकार हैं: गैस्ट्रोइंटराइटिस (डायरिया) सर्दी-जुकाम और बुखार मौसम बदलने के कारण होने वाली आम वायरल समस्याएं, लेकिन साफ-सफाई की कमी से हानिकारक बैक्टीरिया भोजन या पानी के जरिए आंतों में पहुंचकर सूजन पैदा करते हैं. इसके मुख्य लक्षण उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और शरीर में पानी व नमक की कमी होना हैं. टाइफाइड यह 'साल्मोनेला टाइफी' बैक्टीरिया से फैलने वाला गंभीर संक्रामक रोग है. दूषित सीवेज सिस्टम और खुले में शौच के कारण यह बैक्टीरिया भोजन तक पहुंचता है. यह लंबे समय तक मानव मल में जीवित रहता है और बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण मरीज को ठीक होने में कम से कम दो हफ्ते का समय लगता है. इसमें तेज बुखार और पेट खराब होने की समस्या होती है. हेपेटाइटिस 'ए' और 'ई' (पीलिया) दूषित खानपान के कारण लीवर में होने वाले इस संक्रमण को आम भाषा में जॉन्डिस या पीलिया भी कहा जाता है. वायरस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस नामक लिवर संक्रमण के कई प्रकार हैं, पर बरसात के मौसम में दूषित खानपान के कारण सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस ए और ई की समस्या होती है डेंगू