मानसून में इन बीमारियों की चपेट में आते हैं लोग, सीनियर डॉक्टर ने बताया कैसे रखें अपना ख्याल
हिमाचल में मानसून की दस्तक के साथ ही संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है. डॉ. रमेश ने लोगों को स्वास्थ रहने के टिप्स दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 8:28 PM IST
शिमला: मानसून की दस्तक के साथ ही कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता है. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को आगाह किया है कि इस मौसम में अत्यधिक नमी और जलभराव के कारण संक्रमण फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है.
उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में मच्छरों के पनपने से होने वाले रोगों के अलावा दूषित पानी व भोजन के कारण जीवाणु जनित बीमारियों का जोखिम काफी बढ़ जाता है. मौसम में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव (उमस और ठंड) से फ्लू, एलर्जी और सर्दी-जुकाम के मामले भी रिपोर्ट होते हैं. डॉ. चंद ने इस मौसम में व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ पीने के पानी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है.
इन प्रमुख बीमारियों से रहें सावधान
डॉ. रमेश चंद ने मानसून के दौरान होने वाली आम और गंभीर बीमारियों को चिन्हित करते हुए उनके लक्षणों को साझा किया है, जो इस प्रकार हैं:
गैस्ट्रोइंटराइटिस (डायरिया)
सर्दी-जुकाम और बुखार मौसम बदलने के कारण होने वाली आम वायरल समस्याएं, लेकिन साफ-सफाई की कमी से हानिकारक बैक्टीरिया भोजन या पानी के जरिए आंतों में पहुंचकर सूजन पैदा करते हैं. इसके मुख्य लक्षण उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और शरीर में पानी व नमक की कमी होना हैं.
टाइफाइड
यह 'साल्मोनेला टाइफी' बैक्टीरिया से फैलने वाला गंभीर संक्रामक रोग है. दूषित सीवेज सिस्टम और खुले में शौच के कारण यह बैक्टीरिया भोजन तक पहुंचता है. यह लंबे समय तक मानव मल में जीवित रहता है और बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण मरीज को ठीक होने में कम से कम दो हफ्ते का समय लगता है. इसमें तेज बुखार और पेट खराब होने की समस्या होती है.
हेपेटाइटिस 'ए' और 'ई' (पीलिया)
दूषित खानपान के कारण लीवर में होने वाले इस संक्रमण को आम भाषा में जॉन्डिस या पीलिया भी कहा जाता है. वायरस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस नामक लिवर संक्रमण के कई प्रकार हैं, पर बरसात के मौसम में दूषित खानपान के कारण सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस ए और ई की समस्या होती है
डेंगू
एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से मानव शरीर में 'फ्लैवी वायरस' प्रवेश करता है, जो तेजी से संख्या बढ़ाता है. इसमें मरीज को अत्यधिक तेज बुखार आता है.
चिकनगुनिया
यह भी एडीज मच्छरों के काटने से होता है. मच्छर के काटने के चार से छह दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं.
मलेरिया
एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाले इस रोग में 'प्लास्मोडियम' पैरासाइट शरीर में प्रवेश कर रेड ब्लड सेल्स (RBC) को नष्ट करता है. इसमें आमतौर पर 'प्लास्मोडियम वाइवैक्स' मलेरिया के मामले दिखते हैं, जिसमें तेज बुखार के साथ पूरा शरीर टूटता है.
स्क्रब टाइफस
हरी घास में पनपने वाले एक विशेष पिस्सू (माइट) के काटने से यह रोग होता है. इसमें तेज बुखार आता है और शरीर की गिल्टियां बढ़ जाती हैं. समय पर टेस्ट और दवा न मिलने या इलाज में लापरवाही बरतने पर स्थिति बिगड़ने से मरीज की मौत तक हो सकती है. डॉ. चंद ने सलाह दी है कि बरसात में घास या बाहर निकलते समय बिना जूते-जुराब के नंगे पांव बिल्कुल न चलें.
फूड पॉइजनिंग
गर्मी और बरसात में बासी खाना जल्दी दूषित होकर जानलेवा साबित हो सकता है. इसके कारण मरीज को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होती है. हमेशा ताजा भोजन ही ग्रहण करें.
इन बातों का रखें विशेष ख्याल
बीमारियों से बचाव के लिए डॉ. रमेश चंद ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि घरों के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें और पीने के पानी को हमेशा उबालकर ही इस्तेमाल करें. मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और खिड़की-दरवाजों पर जाली जरूर लगवाएं. इसके अलावा, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं और फल-सब्जियों को अच्छी तरह साफ पानी से धोकर ही खाएं, क्योंकि आजकल इन पर जहरीली दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है. उन्होंने बाहर के खुले या रेहड़ी-फड़ी वाले भोजन से पूरी तरह परहेज करने की सलाह दी है और कहा है कि इस मौसम में केवल घर का बना ताजा और शुद्ध भोजन ही सेहत के लिए सुरक्षित है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल की पहली 'कमाऊ' ग्रीन पंचायत, हर साल होगी 14 लाख की आय, जानें कैसे होगा ये कमाल